Астрологи и тарологи дают разные прогнозы касательно этапов и окончания войны.

УНИАН собрал самые популярные предсказания касательно того, когда и чем закончится война в Украине. Все специалисты убеждены - Кремль ждет поражение.

Ольга Медвецкая

Астролог утверждает, что сложный этап будет с 18 по 21 июля. В это время вероятно прекращение договоренностей, расторжение договоров.

"Последний период, вероятнее всего, будет самым сложным за всю войну. Это будет время резких перемен... Старый мир будет разрушен. Это будут сложные события, которые приведут к разрушению старого или изжившего себя. Это, вероятно, не будет точкой", - прогнозирует астролог.

Анжела Перл

Известный таролог и астролог, которая ранее рассказала, что война в Украине закончится в марте 2023 года, сделала прогноз на ближайшее время. Эксперт сказала, что с 5 июня может начаться отступление захватчиков.

"Летом, в июне месяце, Сатурн разворачивается и будет идти второй раз по этому же положению. Но это уже будут наши наступательные действия. Да, будут потери, будет сложно, еще будут серьезные бои, но они уже будут выгонять врага с территории Украины. Сатурн разворачивается 5 июня и начинает пятиться назад. То есть российская армия начнет пятиться назад", - уточнила Перл.

Влад Росс

Известный астролог составил для украинцев не очень утешительные прогнозы. По его словам, пик войны будет наблюдаться в период с 13 по 16 июня, вблизи полнолуния. Обострение может быть в последние дни июня.

"27-29 июня. Именно в эти даты Россия может нанести массовые ракетные удары", - сказал Росс.

Напомним, таролог перечислила города, на которые может быть наступление.

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