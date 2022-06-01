Эксперт назвал самые опасные даты.

Известный астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на июнь 2022 года и определил, когда Россия нанесет нам мощные ракетные удары.

По словам эксперта, самые пик войны будет наблюдаться в период с 13 по 16 июня, вблизи полнолуния. Также ситуация в стране может обостриться 27-29 июня. Именно в эти даты Россия может нанести массовые ракетные удары.

"Скорее всего, ракетами Россия поздравит нас с Днем Конституции – Путин же любит символизм. Например, на Пасху Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли люди, в том числе младенец, то есть Путину понадобилось принести в жертву ребенка", - сказал Росс в комментарии "Главреду".

Он добавил, что в июне 2022 будет полнолуние. В этот день нужно максимально серьезно относиться к любой информации. Он отметил, что первый месяц лета может принести обман, лишение денег.

"Например, если Россия будет настаивать на "мире, дружбе, жвачке", это будет значить, что точно никакого мира не будет, и никакой дружбы или адекватных переговоров она не сможет обеспечить, а, значит, на это не нужно соглашаться", - добавил астролог.

Напомним, ранее Влад Росс назвал точные даты интенсивных ракетных ударов по Украине.

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