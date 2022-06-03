Специалист с более чем двадцатилетним опытом Анжела Перл утверждает, что это может случиться уже в первых числах июня.

Известный астролог и таролог Анжела Перл дала прогноз на ближайшее время. Эксперт уверяет, что армия РФ, которая вторглась на украинскую землю, может начать отступление уже 5 июня. Это связано с движением планеты Сатурн.

"Летом, в июне месяце, Сатурн разворачивается и будет идти второй раз по этому же положению. Но это уже будут наши наступательные действия. Да, будут потери, будет сложно, еще будут серьезные бои, но они уже будут выгонять врага с территории Украины. Сатурн разворачивается 5 июня и начинает пятиться назад. То есть российская армия начнет пятиться назад. Или же они остановятся, начнут окапываться, защищаться — что-то такое, что начнет выталкивать армию агрессора", - сказала Перл.

Таролог добавила, что в конце декабря 2022 и начале января 2023 года следует также ожидать серьезных изменений в ситуации.

"Скорее всего, там еще возможны какие-то бои. Поскольку ситуация началась на противостоянии двух планет, Сатурна и Урана, война закончится только в марте месяце — в районе 8 марта — когда уйдет это напряжение", - констатировала таролог.

Напомним, астролог дала обнадеживающий прогноз по войне в Украине 2022.

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