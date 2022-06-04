Донецкая область сейчас - это наиболее опасный регион.

Известный таролог Елена Бюн сделала расклад карт на то, что ожидает некоторые украинские города. Эксперт дала прогноз по Киеву, Одессе и Донбассу.

"Киев получает хорошую помощь для того, чтобы закрыть небо и вообще для обороны. Здесь достаточно прочная позиция у украинских вооруженных сил, они готовы к любым действиям и готовы дать достойный отпор если вдруг что-то. В то же время видим усиленные попытки раскачать ситуацию за спиной у власти", - говорит Елена Бюн.

Также специалист рассказала, что под прицельным огнем оккупантов в ближайшее время будет находиться Северодонецк в Луганской области.

"Где-то отступили, где-то пошли в наступление, при этом успешно отбиваются все атаки российских войск", - сказала таролог.

Елена Бюн также отметила, что небезопасно будет вблизи Авдеевки, Бахмута, Краматорска и Константиновки Донецкой области. Также таролог сказала, что могут быть предприняты попытки обстрела Одессы, однако все они будут обречены на провал.

Напомним, таролог озвучила дату, когда оккупанты начнут бесповоротно отступать.

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