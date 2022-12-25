По его словам, украинцам не стоит переживать по этому поводу.

Астролог Влад Росс рассказал, что российская армия продолжит бомбить украинские города, однако уже в конце зимы ситуация немного стабилизируется. В интервью УНИАН он отметил, что оккупанты уже не будут наносить удары по энергосистеме нашей страны.

"В феврале и январе обстрелы будут повторяться, но попаданий по энергообъектам не будет, поскольку мы будем отбивать системой Patriot. Постепенно, до февраля-марта, в Украине будут давать свет", - сказал астролог.

Он добавил, что полного блэкаута не будет, однако нужно быть готовым к тому, что пока будет сохраняться проблема с отоплением, особенно в крупных городах. Поэтому астролог советует оставить их и пересидеть зиму в другом месте.

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Астролог Дмитрий Уранус предсказал блэкаут

Если Влад Росс говорит о том, что полного блэкаута не будет в Украине, его коллега Дмитрий Уранус предупреждает, что это может произойти.

"В карте независимости Украины сейчас проходит последний транзит соединения Сатурна и Луны. Точная дата соединения - 31 декабря. Около этой даты враг может попытаться максимально навредить людям, проживающим в Украине. Например, устроить длительный массированный обстрел на пару дней, полный блэкаут, или еще какую гадость", - сказал Уранус.

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