Осенью 2022 года ситуация в стране улучшится.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда Россия прекратит бомбить Украину. По его словам, это может произойти уже в этом году.

Об этом сообщает Главред.

"Обстрелы могут прекратиться в ноябре, когда Марс, планета войны, станет ретроградным. Ноябрь-декабрь – лучшее время для того, чтобы закончить какие-либо перестрелки и бомбежки. А уже в начале 2023 года возможна капитуляция России", – сказал Влад Росс.

Он добавил, что несмотря на все прогнозы, что война в Украине может затянуться на несколько лет, пока для этого нет никаких предпосылок.

"Юпитер указывает на победу, а Марс – планета военных действий. И это случится в феврале-марте 2023 года", – добавил Влад Росс.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что в августе 2022 года произойдет переломный момент в войне. Могут быть какие-то события, которые ускорят нашу победу.

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