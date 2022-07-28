Астролог Ольга Медвецкая предупредила о возможной эскалации на фронте в период с 25 по 31 июля и спрогнозировала начало контрнаступления ВСУ, которое должно быть успешным.
Свой прогноз она опубликовала в Instagram.
"Главный аспект – соединение Марса с северным кармическим узлом и Ураном. Соединяясь, они могут принести неожиданные военные повороты, вооруженные революционные перевороты, а также войны против рабства и за свободу", – отметила она.
По словам астролога, конкретно для Украины это может означать эскалацию на фронте, а также контрнаступательные освободительные действия или подготовку к их началу (но подготовку уже конкретными действиями):
"И они будут успешны. По крайней мере, я опираюсь в своей трактовке на то, что Марс на данный момент находится в знаке Украины, поэтому сила должна быть на нашей стороне... История циклична. И когда в последний раз был этот же аспект, в этом же знаке в середине мая 1855 года, то Россия потерпела поражение в Крымской войне".
Ранее астролог Влад Росс назвал точную дату перелома на фронте.
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