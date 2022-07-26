По словам астроэксперта, в этот период сила должна быть на стороне Украины.

На неделе с 25 по 31 июля состоится соединение Марса с Ураном. Эти две планеты могут принести неожиданные военные повороты, а также войну против порабощения и за свободу.

Как пояснила на своей странице в Instagram астролог Ольга Медвецкая, конкретно для Украины это может означать контрнаступательные освободительные действия или подготовку к их началу. И они будут успешными.

"По крайней мере я опираюсь в своей трактовке на то, что Марс на данный момент находится в знаке Украины, поэтому сила должна быть на нашей стороне", - отметила астроэксперт.

Также Уран символизирует радиацию. Добавить Марс - получается взрыв на АЭС. Поэтому, продолжила Медвецкая, вызывает просто таки огромное беспокойство оккупация Запорожской АЭС.

"Еще с 26.07 Меркурий "поссорится" с Ураном, а с 28.07 еще и с Сатурном. Договоренности могут идти со сложностями, срываться, а также возможны сложности с передвижением и транспортными средствами. Это может повлиять и на поставки оружия Украине не в лучшую сторону", - прогнозирует астролог.

Ранее астролог Алексей Кириченко дал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине, и ответил на вопрос, случится ли это в 2022 году.

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