По словам эксперта, ситуация на фронте изменится уже 1 августа.

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что грядет переломный момент на фронте. По его словам, ситуация начнет меняться уже 1 августа 2022 года.

Об этом сообщает Главред.

"С настоящего момента и до 2 августа – самое опасное время, пока Марс пребывает в соединении с Ураном. До 2 августа у Путина еще есть возможность что-то захватить (в Украине, - УНИАН), но минимальная", – отметил Влад Росс.

При этом он добавил, что на земле российская армия продвинуться не сможет. Но они будут активно бомбить украинские города крылатыми ракетами.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, какие города оккупанты сотрут с лица Земли.

В первую очередь, по его словам, под ударом могут оказаться Славянск и Краматорск. Также могут пострадать Херсон, Кривой Рог, Днепр и Запорожье. Неожиданная ситуация может сложиться и в Сумах и Черкассах.

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