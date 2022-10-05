Ольга Медвецкая заявила, что вероятность ядерной войны достаточно большая.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что вероятность ядерной войны достаточно большая.

По ее словам, самым опасным периодом в этом плане является конец октября-начало ноября, а точнее – около 23 октября до 10 ноября. В настоящее время ситуация на небе будет непростой по многим причинам.

Однако сложно предугадать, по каким территориям Украины может быть нанесен ядерный удар.

Видео дня

"Я бы сказала, что в зоне риска находятся Житомир, Винница и Кривой Рог", - отметила Медвецкая в интервью УНИАН.

Также астролог добавила, что Украину ждет непростой и даже решающий месяц-полтора.

"Именно сейчас будет решаться окончательно дальнейшая судьба нашего государства", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал дату, когда Путин остановит войну в Украине. По его словам, октябрь может быть последним "кровавым" месяцем, так как в ночь с 30 на 31 октября Марс развернется в ретроградное движение.

Вас также могут заинтересовать новости: