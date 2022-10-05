Уже в октябре ситуация в Украине может измениться.

Астролог Влад Росс рассказал, когда может закончиться война в Украине. По его словам, октябрь может быть последним "кровавым" месяцем, так как в ночь с 30 на 31 октября Марс развернется в ретроградное движение.

Об этом сообщает Главред.

"В это время война станет менее кровавой. Да и вообще, после статичности Марса будет возможность остановить войну", - рассказал Росс. Видео дня

Он добавил, что уже этой осенью Вооруженные силы Украину могут осуществить успешное контрнаступление. Также ближе к концу сезона Украина сможет добиться важных целей.

При этом бизнесменам в этот период ничего нельзя предпринимать, так как их ждет фиаско в любых делах.

"Для бизнесменов этот период плох, и им в названные даты стоит приостановить любую предпринимательскую деятельность, иначе они могут потерпеть фиаско. В любом случае, их действия не дадут нужного результата", - отметил астролог.

Напомним, ранее экстрасенс предсказала исход войны в Украине и дату победы.

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