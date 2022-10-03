В мире будут происходить колоссальные изменения, отметила Валентина Виттрок.

Известный астролог Валентина Виттрок в марте 2023 года прогнозирует колоссальные изменения в мире.

Об этом она написала в Facebook.

"Пишу прогноз на следующий год и хочу поделиться, что в марте 23-го Плутон заходит в знак Водолея. Это значит, что в мире будут происходить колоссальные изменения, свидетелями которых мы с вами будем", – отметила она. Видео дня

По словам астролога, речь идет о появлении новых государств и объединений, сметании авторитарных режимов "и так далее".

Война в Украине: прогнозы астрологов

Ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила, что в период с 23 октября до середины ноября 2022 года увеличится угроза применения ядерного оружия.

Также она передрекла, что со второй половины октября 2022 года будет происходить очередная эскалация на фронте, с 25 октября должны произойти события, способные изменить ход истории в целом, и ожидается "последняя переломная точка в войне".

астролог Дмитрий Уранус рассказал, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. По его словам, ядерный удар вполне возможен уже в ближайшее время.

А астролог Ангелина Вакулина спрогнозировала, когда закончится полномасштабная война в Украине и возможно ли повторное нападение России через несколько лет.