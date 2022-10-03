С 25 октября до 8 ноября будут происходить события, которые изменят ход истории, отметила Ольга Медвецкая.

Со второй половины октября 2022 года будет происходить очередная эскалация на фронте в Украине. А начиная с 25 октября должны произойти события, способные изменить ход истории в целом. Также ожидается "последняя переломная точка в войне".

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая.

По ее словам, с 25 октября до 8 ноября будут происходить события, которые изменят ход истории (противодействие Сатурна – планеты диктатуры, тоталитарной власти, и Урана, отвечающего за демократию, революционность, свободу).

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При этом Медвецкая предсказала "последнюю переломную точку в войне":

"Этот аспект действует уже довольно давно, но именно в октябре его действие будет самым сильным и влияние его будет очень масштабным. Мы ощутим это и на фоне военных событий, ведь это должна быть последняя переломная точка в войне диктатора против демократической Украины".

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. По его словам, ядерный удар вполне возможен уже в ближайшее время.

А астролог Ангелина Вакулина спрогнозировала, когда закончится полномасштабная война в Украине и возможно ли повторное нападение России через несколько лет.

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