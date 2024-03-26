Абсолютно без проблем в некоторых случаях смартфоны фирмы Apple можно "реанимировать" дома без каких-либо особенных навыков или специального оборудования.

Если "айфон" не включается, нужно проделать ряд операций для выявления причины неисправности. Не стоит бояться начать разбираться с проблемой самостоятельно - никакие особенные навыки вам не понадобятся.

Сначала нужно будет "вооружиться" двумя разными зарядными устройствами - вашим и другим, которое точно рабочее. Теперь давайте разбираться в деталях.

Что делать, если телефон не включается - простое действие

Сначала поставьте телефон на свою зарядку и подождите 10 минут. Если гаджет никак не отреагирует - проделайте ту же операцию, но используйте другую зарядку.

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В случае провалов, возьмите зубочистку, намотайте на нее немного ваты и очистите разъем для зарядки от пыли и мелких частиц, которые туда попали. После этого повторите попытки зарядить устройство.

Что делать, если телефон не включается и не реагирует на зарядку

В таком случае может помочь принудительная перезагрузка. Если ваш телефон младше "айфон" 7, нужно нажать и одновременно удерживать кнопку "Home" и блокировку устройства до того момента, пока не появится логотип Apple. С "айфоном" 7 и "7 Plus" нужно действовать иначе - необходимо нажать одновременно кнопку уменьшения громкости и блокировки устройства.

Вот как перезагрузить телефон, если он не включается, когда речь идет об "айфонах" 8-15:

быстро и четко нажать и отпустить кнопку увеличения громкости;

так же поступить с кнопкой уменьшения громкости;

зажать и держать кнопку блокировки экрана.

Такие манипуляции могут помочь, если есть программные или аппаратные сбои. Если просто появляется логотип, но система не загружается, тогда гаджет нужно восстанавливать.

Что делать, если не включается телефон - последний шанс

Возможно, после целого ряда проделанных вами манипуляций "яблочный" гаджет так и не ожил, тогда вариант остается один - идти в сервисный центр.

"Айфон" по таким причинам может не включаться:

вышел из строя контроллер питания;

механические повреждения, например, разъема для зарядки;

батарея вышла из рабочего состояния.

Кроме того, проблемы с включением могут возникнуть, если вам попалось бракованное устройство.

Ранее УНИАН объяснил, что делать, если на "айфонах" iOS 17 зависает.

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