Вращающаяся тарелка для микроволновки предназначена для равномерного разогрева еды.

Все, кто пользуется микроволновой печью, сталкивались с проблемой, когда тарелка внутри перестает крутиться, и это доставляет определенные хлопоты. Чтобы не потерять возможность нормально разогреть еду, обязательно нужно знать, почему не крутится тарелка в микроволновке и как это исправить. Об этом расскажем в материале.

Почему в микроволновке не крутится тарелка - простое объяснение

В том случае, если тарелка для микроволновки перестала крутиться, этому может быть множество причин, условно делимых на категории технических и механических.

К механическим относятся факторы, созданные самими собственниками в ходе пользования печью. Опишем основные из них:

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В микроволновку поместили посуду большого размера, и она начала застревать при вращении, цепляясь за ее стенки.

Тарелку для микроволновой печи перегрузили чрезмерным количеством пищи, и ее мотор не смог справиться с большой нагрузкой.

Если камера долго не очищалась от жира, то она сильно загрязнится, на ее вращающихся деталях соберется липкая грязь, которая будет мешать вращению тарелки.

Еще одна простая причина, почему не крутится диск в микроволновке - это неправильная установка самой тарелки по простой невнимательности.

Технические же причины исправить самому будет достаточно непросто, к ним относятся следующие:

Неисправность шестерни на редукторе, которая может быть сделана из пластика и просто стереться.

Поломка муфты вала мотора из-за длительной эксплуатации.

Обмотка двигателя нарушилась в ходе его работы.

Сам мотор микроволновки может сгореть - это наиболее дорогая техническая поломка.

Кроме всего этого, может быть нарушена целостность самой цепи электропитания из-за перегорания лампочки в микроволновке, подключенной в последовательную цепь.

Что делать, если в микроволновке не крутится тарелка - решение проблемы

Для избегания поломок очень важно придерживаться правил эксплуатации микроволновки. Если возникли механические трудности, то их легко устранить самостоятельно. Надо следить и регулярно очищать камеру печи от остатков пищи. Постоянные перегрузы негативно воздействуют на моторный вал. Пластиковые шестеренки механизма со временем изнашиваются и их надо менять. Также контакты микроволновки имеют свойство окисляться со временем - иногда их надо чистить и хорошо прижимать друг к другу.

В случае технических поломок лучше всего будет обратиться к мастеру, вызвав его на дом, или посетить сервисный центр по обслуживанию техники. Опытный специалист может быстро провести диагностику микроволновки, а затем устранить все неисправности.

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