Все, кто пользуется микроволновой печью, сталкивались с проблемой, когда тарелка внутри перестает крутиться, и это доставляет определенные хлопоты. Чтобы не потерять возможность нормально разогреть еду, обязательно нужно знать, почему не крутится тарелка в микроволновке и как это исправить. Об этом расскажем в материале.
Почему в микроволновке не крутится тарелка - простое объяснение
В том случае, если тарелка для микроволновки перестала крутиться, этому может быть множество причин, условно делимых на категории технических и механических.
К механическим относятся факторы, созданные самими собственниками в ходе пользования печью. Опишем основные из них:
- В микроволновку поместили посуду большого размера, и она начала застревать при вращении, цепляясь за ее стенки.
- Тарелку для микроволновой печи перегрузили чрезмерным количеством пищи, и ее мотор не смог справиться с большой нагрузкой.
- Если камера долго не очищалась от жира, то она сильно загрязнится, на ее вращающихся деталях соберется липкая грязь, которая будет мешать вращению тарелки.
- Еще одна простая причина, почему не крутится диск в микроволновке - это неправильная установка самой тарелки по простой невнимательности.
Технические же причины исправить самому будет достаточно непросто, к ним относятся следующие:
- Неисправность шестерни на редукторе, которая может быть сделана из пластика и просто стереться.
- Поломка муфты вала мотора из-за длительной эксплуатации.
- Обмотка двигателя нарушилась в ходе его работы.
- Сам мотор микроволновки может сгореть - это наиболее дорогая техническая поломка.
Кроме всего этого, может быть нарушена целостность самой цепи электропитания из-за перегорания лампочки в микроволновке, подключенной в последовательную цепь.
Что делать, если в микроволновке не крутится тарелка - решение проблемы
Для избегания поломок очень важно придерживаться правил эксплуатации микроволновки. Если возникли механические трудности, то их легко устранить самостоятельно. Надо следить и регулярно очищать камеру печи от остатков пищи. Постоянные перегрузы негативно воздействуют на моторный вал. Пластиковые шестеренки механизма со временем изнашиваются и их надо менять. Также контакты микроволновки имеют свойство окисляться со временем - иногда их надо чистить и хорошо прижимать друг к другу.
В случае технических поломок лучше всего будет обратиться к мастеру, вызвав его на дом, или посетить сервисный центр по обслуживанию техники. Опытный специалист может быстро провести диагностику микроволновки, а затем устранить все неисправности.