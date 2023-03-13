Сочные котлеты с хрустящей румяной корочкой великолепно дополнят любой гарнир.

Котлеты являются одним из стандартных вариантов, как быстро и вкусно дополнить меню домочадцев. Что можно добавить в фарш для котлет, чтобы не менять полностью рецепт, а лишь подчеркнуть его достоинства? Достаточно добавить один ингредиент, который есть в каждом доме.

Ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты и лучший фарш для чебуреков.

Как улучшить куриный фарш или говяжий

Мало кто знает, для чего в фарш добавляют сахар. Небольшое количество этого продукта может сделать ваш фарш сочным и поможет раскрыть остальные специи в полной мере.

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Разберемся, сколько сахара на 1 кг фарша: добавьте 1 чайную ложку, чтобы полностью преобразить свои котлеты. Это не превратит их в десерт, но привнесет новые тонкие вкусовые оттенки, которые не останутся без внимания.

Помимо этого, можно добавить в фарш небольшое количество ледяной воды. Ее нужно постепенно вмешать, чтобы дать впитаться. Есть также более сложный и интересный вариант. Для этого нужно взять 5-10 кубиков льда, раздробить их и вмешать в фарш. Если его много, то лучше часть мясной смеси сразу убрать в холодильник, чтобы лед не сразу растаял. Такая простая хитрость поможет сделать котлеты, рецепт которых будут просить даже веганы.

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