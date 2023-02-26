Все хозяйки мечтают, чтобы у них получались красивые и вкусные котлеты. УНИАН собрал несколько секретов, которые помогут достичь желаемого результата.

Котлеты - многими любимое сытное блюдо. УНИАН расскажет несколько лайфхаков и рецептов, как приготовить котлеты из картофеля и фарша, да так, что у вас попросят рецептик.

По советам шеф-поваров, для котлет лучше выбирать мясо пожирнее, или просто добавить в фарш немного сала. А еще не стоит перебарщивать со специями - достаточно черного молотого перца и соли.

Ранее УНИАН писал, как правильно приготовить котлеты из фарша.

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Зачем в котлеты добавляют картофель - простые лайфхаки

Опытные хозяйки делают это для улучшения вкусовых качеств котлет. Таким образом классический вкус блюда приобретает новый оттенок. Добавлять в фарш следует сырую хорошо протертую или измельченную картошку.

Кроме того, котлеты с картофелем отлично держат форму. Но в этом случае использовать лучше не сырую картошку, а вареную - именно она будет "скрепляющим" ингредиентом.

Если у вас фарш немного "водянистый", то и в этом случае можно использовать картошку. Чтобы убрать жидкую консистенцию фарша, добавьте в него измельченный вареный картофель. По соотношению берем две средние картофелины на килограм мяса.

Что лучше добавить в котлеты хлеб или картошку - совет кулинаров

Как ни странно, в котлетный фарш можно добавлять эти ингредиенты вместе. Именно кулинары советуют добавлять их, поскольку картошка "отвечает" за сочность, а хлеб - за пышность.

Сначала в фарш добавить немного белого хлеба, предварительно вымоченного в молоке, а потом - мелконатертую картошку.

Котлеты с картошкой вместо хлеба - простой рецепт на сковороде

Если вы хотите сделать котлеты менее калорийными, в составе можно заменить хлеб сырой картошкой. Для котлет с картофелем на сковороде нужны:

полкило свиного фарша;

две картошины;

одно яйцо;

головка лука;

зубчик чеснока;

мука/панировочные сухари;

соль и перец.

Хорошо измельчить лук, натереть на средней терке картошку и выложить в фарш, вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить раздавленный чеснок. Все хорошо перемешать и выбить фарш. Сделать котлеты и обвалять в панировке или муке. Обжаривать на сковороде на медленном огне под крышкой с двух сторон, пока котлеты не будут готовы.

Котлеты с тертой картошкой в духовке - рецепт и пошаговое приготовление

Готовить котлеты таким способом будет немного быстрее, чем на сковороде. Вам понадобятся:

килограмм фарша;

три крупных сырых картофелины;

одна луковица;

три зубчика чеснока;

200 мл молока;

два куска белого хлеба;

соль, перец, подсолнечное масло.

Почистить и натереть картофель на крупной терке, измельчить лук, пропустить через пресс зубчики чеснока и соединить с фаршем. Хлеб замочить в теплом молоке на несколько минут, затем отжать и тоже положить в фарш, вбить яйцо, посолить, поперчить, и все хорошо перемешать. Выбить фарш и приступить к формированию котлет. Противень смазать маслом и выложить сырое блюдо. В заранее разогретую духовку поставить противень с сырым продуктом на полчаса, потом немного прикрутить огонь и выпекать еще 20 минут.

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