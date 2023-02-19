Если хотите сделать вкусный фарш - используйте ленивый бульон.

Иногда хочется чего-то жирного, соленого и жареного - в такие моменты можно быстро сделать фарш для чебуреков, как в чебуречной, и приготовить хрустящее и очень вкусное блюдо!

Чтобы начинка получилась сочная и ароматная, придерживайтесь нескольких правил. Есть отличный лайфхак для приготовления фарша для чебуреков. А как приготовить идеальное тесто на чебуреки УНИАН рассказывал ранее.

Как приготовить фарш для чебуреков - рецепт и лайфхак

Конечно же, хороший фарш не получится, если вы возьмете плохое мясо. Для качественного фарша нужно покупать только свежее мясо. Кроме того, понадобится много лука.

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Ингредиенты:

Свинина и говядина - 600 граммов.

Лук - 300 г.

Черный перец, соль.

Бульон.

Начните готовить сочный фарш для чебуреков с подготовки бульона. Помните, что мясо на бульон нужно отваривать на маленьком огне с овощами - очищенными луком и морковью.

Если же у вас нет бульона, и вы не хотите его варить - ловите ТОП-лайфхак. Налейте в кастрюлю воду - немного больше, чем половину стакана, доведите до кипения и положите 1 большой или 2 небольших лавровых листа. После этого жидкость должна побыть на огне еще минуту.

Пока бульон будет остужаться - займитесь приготовлением фарша. Перекрутите мясо. Нарежьте лук мелким кубиком, переложите в миску, посолите и хорошенько помните - тогда он пустит сок.

Смешайте фарш с луком и потом влейте остывшую пряную жидкость. Подготовленный фарш не стоит сразу же использовать - отправьте его в холодильник минимум на полчаса, а потом уже можете и приступать к формированию чебуреков.

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