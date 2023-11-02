Рассказываем, что делать, если воняет из ванной сыростью и плесенью.

Запах плесени и сырости - неприятная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Особенно часто такой аромат встречается в ванной комнате. Избавляться от него нужно не только из-за действительно неприятной отдушки, но и потому, что он - лишь следствие опасного патогена. УНИАН выяснил, что помогает от сырости в ванной лучше всего.

Как убрать запах плесени в ванной комнате - варианты

Если вы встретили затхлый запах в ванной, значит у вас или плохая система вентиляции, или недостаточный обогрев помещения. Из-за низкой температуры и некачественной циркуляции воздуха маленькое пространство, такое как ванная комната, не успевает проветриваться - отсюда и неприятный запах.

Убрать запах сырости в ванной можно несколькими способами:

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раствором хлорки - протереть все поверхности в ванной;

- протереть все поверхности в ванной; содой - засыпать в слив, подождать 1-2 часа, промыть водой.

Дополнительно можете поместить в ванную комнату специальные ароматизаторы - саше и емкости с ароматизированной жидкостью, чтобы помещение наполнилось приятным ароматом.

Как убрать запах сырости в ванной по-другому

Если вы уже поняли, как пахнет плесень в ванной, почистили саму ванну и раковину, всё вымыли, а неприятный аромат все равно не уходит, значит, пришло время браться за вентиляцию и отопление.

Специалисты рекомендуют тщательно вычистить вентиляционное отверстие от пыли, паутины и грязи, а также поставить небольшой вентилятор, чтобы циркуляция воздуха происходила активнее. Также не лишним будет и обеспечить достаточный обогрев ванной - к примеру, установить полотенцесушитель, который работает от электричества.

Не забывайте каждый раз после принятия ванны или душа оставлять дверь открытой, тогда помещение будет проветриваться естественным образом. Забирайте с собой влажные полотенца, сушите их на полотенцесушителе или в другом месте квартиры, а также не бросайте в ванной мокрые тряпки и губки, чтобы они не становились разносчиками бактерий.

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