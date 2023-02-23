Почему спатифиллум не цветет и как правильно ухаживать за женским счастьем.

Спатифиллум в народе называют "женское счастье". Считается, что это цветущее растение привлекает в дом гармонию и делает женщину счастливой. Но, как и любое счастье, этот цветок бывает капризен и иногда не хочет цвести. В чем может быть причина и как заставить цвести спатифиллум - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, чем полить цветы для пышного цветения.

Спатифиллум - один из наиболее любимых комнатных цветков. Свое народное название - "женское счастье" - он получил благодаря легенде. Накануне своей свадьбы великая богиня Астарта заключила в этот цветок свою радость и женское счастье. А потом подарила его земной девушке. С тех пор и считают, что когда цветет спатифиллум, он приносит женщине счастье.

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Почему не цветет спатифиллум - причины

Спатифиллум - это тропическое растение, которое обычно обильно цветет с начала весны до середины осени. Оно довольно выносливое, но любит определенные условия. Комфортная температура для него - +22-23°С, если будет ниже +18°С - цветку не понравится. Кроме этого, спатифиллум не выносит сквозняков.

Обычно бывает несколько разных причин, почему не цветет спатифиллум:

не подходит освещение;

неправильный полив;

низкая влажность воздуха;

неправильная пересадка;

неправильный грунт;

ошибки в удобрении.

Как заставить цвести спатифиллум - уход за женским счастьем

1. Освещение

Спатифиллум не терпит прямых солнечных лучей - его нужно ставить в тень. Воздержитесь выставлять горшок на южный подоконник, на северный тоже не стоит - может быть недостаток освещения. Самый оптимальный вариант - восточная сторона.

2. Полив

Спатифиллуму нужен достаточный полив - вода должна быть комнатной температуры и лучше, если она будет отстоянная не менее 12 часов. Летом, когда растение цветет, его поливают обильно, зимой воды нужно меньше. Поливать спатифиллум нужно, когда подсохнет верхний слой грунта - следите за тем, чтобы не затопить растение.

3. Влажность

Растение родом из влажного климата, поэтому любит опрыскивания - дважды в неделю. Можно протирать листочки влажной тряпочкой. Или же создать цветку микроклимат: положить в поднос гальку, налить воды, а сверху поставить горшок.

4. Пересадка

Цветок разрастается очень активно, поэтому когда корни начинают переполнять посадочную емкость, то его нужно пересадить. Как пересадить спатифиллум? Здесь есть важный момент: горшок следует брать размером чуть больше корня. Это особенность спатифиллума - он будет цвести только после того, как корни заполнят новое пространство.

5. Грунт

Спатифиллум любит грунт со слегка кислой реакцией и хороший дренаж. Почва нужна рыхлая и воздухопроницаемая. Лучше всего подойдет такая пропорция: 2 части перегноя, 1 часть торфа и 2 части почвы из-под хвойных. Можно сюда же добавить горсть древесного угля - для обеззараживания корней.

6. Удобрения

Причиной того, почему не цветет спатифиллум, иногда может быть недостаток питательных веществ. Удобрять цветок можно круглый год: в теплое время года - каждую неделю, при наступлении холодов - раз в месяц. Для этого подходят удобрения с азотом и калием.

Например, можно использовать монокалий фосфат: на литр воды возьмите 1 грамм монокалия фосфата, тщательно перемешайте жидкость и полейте растение по влажному грунту. Подкормку можно повторить через две недели.

Можно использовать комплексные подкормки из магазина. Здесь также важно знать меру и не перекормить растение, иначе корни начнут гнить.

И еще совет: растение следует периодически осматривать, чтобы не пропустить нападения вредителей - его могут атаковать колонии тлей, паутинного клещика и щитовок.

Спатифиллум не цветет - секрет от опытных цветоводов

Есть еще один секрет, как заставить цвести спатифиллум: нужно убрать старые листья с цветка, срезав их под корень. Тогда новые сильные побеги разовьются быстрее и дадут бутоны. А во время цветения нужно срезать отцветшие, чтобы новые поскорее раскрылись.

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