Ароматный кофе давно перестал быть лишь бодрящим напитком и превратился в часть определенного ритуала. Многие внимательно подходят как к выбору кофе, так и к способу его приготовления.
В этой статье УНИАН расскажет, как лучше варить ароматный напиток и почему растворимый кофе нельзя заливать кипятком.
Секреты растворимого кофе
Ответ на вопрос, почему нельзя кипятить кофе, очень прост: слишком горячая вода усиливает аромат и вкус ненатуральных добавок продукта.
Тогда можно ли заваривать растворимый кофе в холодной воде? Рассмотрим схему, которая объяснит, как заливать растворимый кофе правильно.
- Высыпаем содержимое пакетика в чашку.
- Добавляем одну столовую ложку холодной воды.
- Размешиваем.
- И только после этого добавляем горячую воду.
Благодаря этому способу вкус кофе раскроется намного лучше и мягче.
Как заваривать молотый кофе
Если под рукой нет кофеварки или турки, то молотый кофе можно приготовить в обычной чашке. Лучше предварительно нагреть ее, ополоснув кипятком.
- Высыпаем молотый кофе в емкость.
- Заливаем его горячей водой.
- Накрываем сверху специальной крышкой или блюдечком.
- Оставляем на несколько минут настояться.
Если молотый кофе залить кипятком и сразу выпить, то вы почувствуете, что его вкусовые качества ухудшатся. Лучше дать аромату и вкусу раскрыться, немного подождав.
Эксперты рекомендуют заваривать кофе при температуре от 90 до 96 °C.