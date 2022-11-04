Простые советы - в статье УНИАН.

Ароматный кофе давно перестал быть лишь бодрящим напитком и превратился в часть определенного ритуала. Многие внимательно подходят как к выбору кофе, так и к способу его приготовления.

В этой статье УНИАН расскажет, как лучше варить ароматный напиток и почему растворимый кофе нельзя заливать кипятком.

Секреты растворимого кофе

Ответ на вопрос, почему нельзя кипятить кофе, очень прост: слишком горячая вода усиливает аромат и вкус ненатуральных добавок продукта.

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Тогда можно ли заваривать растворимый кофе в холодной воде? Рассмотрим схему, которая объяснит, как заливать растворимый кофе правильно.

Высыпаем содержимое пакетика в чашку. Добавляем одну столовую ложку холодной воды. Размешиваем. И только после этого добавляем горячую воду.

Благодаря этому способу вкус кофе раскроется намного лучше и мягче.

Как заваривать молотый кофе

Если под рукой нет кофеварки или турки, то молотый кофе можно приготовить в обычной чашке. Лучше предварительно нагреть ее, ополоснув кипятком.

Высыпаем молотый кофе в емкость. Заливаем его горячей водой. Накрываем сверху специальной крышкой или блюдечком. Оставляем на несколько минут настояться.

Если молотый кофе залить кипятком и сразу выпить, то вы почувствуете, что его вкусовые качества ухудшатся. Лучше дать аромату и вкусу раскрыться, немного подождав.

Эксперты рекомендуют заваривать кофе при температуре от 90 до 96 °C.

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