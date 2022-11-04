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Ароматный кофе давно перестал быть лишь бодрящим напитком и превратился в часть определенного ритуала. Многие внимательно подходят как к выбору кофе, так и к способу его приготовления.

В этой статье УНИАН расскажет, как лучше варить ароматный напиток и почему растворимый кофе нельзя заливать кипятком.

Секреты растворимого кофе

Ответ на вопрос, почему нельзя кипятить кофе, очень прост: слишком горячая вода усиливает аромат и вкус ненатуральных добавок продукта.

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Тогда можно ли заваривать растворимый кофе в холодной воде? Рассмотрим схему, которая объяснит, как заливать растворимый кофе правильно.

  1. Высыпаем содержимое пакетика в чашку.
  2. Добавляем одну столовую ложку холодной воды.
  3. Размешиваем.
  4. И только после этого добавляем горячую воду.

Благодаря этому способу вкус кофе раскроется намного лучше и мягче. 

Как заваривать молотый кофе

Если под рукой нет кофеварки или турки, то молотый кофе можно приготовить в обычной чашке. Лучше предварительно нагреть ее, ополоснув кипятком.

  1. Высыпаем молотый кофе в емкость.
  2. Заливаем его горячей водой.
  3. Накрываем сверху специальной крышкой или блюдечком.
  4. Оставляем на несколько минут настояться.

Если молотый кофе залить кипятком и сразу выпить, то вы почувствуете, что его вкусовые качества ухудшатся. Лучше дать аромату и вкусу раскрыться, немного подождав. 

Эксперты рекомендуют заваривать кофе при температуре от 90 до 96 °C.

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