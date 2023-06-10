Если ваш любимец постоянно будит вас рано утром, не злитесь и не отчаивайтесь - из этой ситуации есть выход, только нужно запастись терпением.

Кошки в основном всегда радуют своих хозяев, но есть исключительные моменты - это когда ни свет ни заря они начинают с грохотом носиться по квартире. О том, что делать, если кот не дает спать по утрам - читайте в материале.

Почему кошка утром будит - причины

Дело в том, что коты наиболее активны рано утром и вечером. Также среди самых распросраненных причин - голод, нечистый лоток, переизбыток энергии. Кстати, именно последнее является поводом почему кошка бесится по утрам и не дает спать.

А если кошка будит ночью, то это из-за желания поесть. Скорее всего, она привыкла, что ей дают еду по первому требованию.

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Что делать, если кот просыпается в 5 утра - полезные советы

Если один раз кошка разбудила хозяина рано утром, а он не нашел ничего лучше, чем дать ей поесть - в этом и заключается ошибка. Теперь вероятность того, что кошка разбудит его и завтра, и послезавтра увеличивается в разы. Чтобы такого не было, лучше давать питомцу достаточно еды на протяжении дня и непосредственно перед отходом ко сну.

Чтобы кошка перестала будить утром, важно придерживаться хоть минимального режима. То есть, животное не будет лезть к вам чуть свет, если днем вы будете играть с ним, чистить лоток и давать еду в одно и то же время каждый день.

А когда вас нет дома, то животному необходимо оставить доступ ко всем его игрушкам. Нужно сделать так, чтобы любимец мог куда-то девать свою энергию. Вечером, когда вы будете дома, поиграйте с ним хотя бы полчаса.

Со временем, привыкнув к распорядку, кошка будить ночью перестанет. Главное не попадаться на кошачьи уловки и не проявлять слабинку.

Почему кот утром лезет в лицо - простой ответ

Такое поведение говорит о том, что животное проголодалось и выпрашивает себе еду. Чтобы избавить любимца от привычки лезть вам в лицо по утрам, оставляйте ему в миске еду с вечера.

Почему кошка будит в одно и тоже время

Со временем домашнй любимец адаптруется под режим своего хозяина и примерно знает, в какое время тот ложится и просыпается. Поэтому кот может взять на себя функцию "будильника", который невозможно отключить даже в выходные, или дни отпуска.

А иногда наоборот - кот встает в одно и то же время и считает своим долгом разбудить и хозяина.

Кот будит в 4 утра - что делать

День для любого кота начинается примерно в 4 утра. Он идет к хозяину и требует внимания и игр. Зооведы советуют усиленно игнорировать животное, не вставать и не давать еды, не кидать ему игрушки в надежде, что он отцепится. Лучше вообще не проявлять никакой активности, в противном случае животное поймет, что вы начали с ним играться. Специалисты предупреждают - на то, чтобы отучить питомца будить вас в такую рань потребуется не меньше месяца.

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