Кошки не мяукают без причины, хотя хозяин не всегда понимает эти причины.

Если кот мяукает возле миски - весьма очевидно, что он выпрашивает еду. Но владельцы кошек хоть раз наблюдали ситуацию, когда питомец мяукает как будто без причины, что может раздражать нас. На самом деле животные таким образом пытаются общаться с хозяином. Нужно лишь понять, что именно кот пытается сказать нам.

Ранее мы объясняли, почему коты любят сидеть в пакетах и коробках.

Просьба

Мяуканье для кота - практически единственный способ высказать свою просьбу хозяину. Если кот внезапно начал мяукать - возможно он хочет есть или пить, требует поиграть с ним или хочет получить доступ к какой-то поверхности. Чистоплотные животные через мяуканье могут требовать, чтобы хозяин убрал лоток или помыл миску.

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Потребность во внимании

Самой частой причиной, почему кот мяукает, является потребность в заботе и во внимании. Особенно в том случае, если кошачьи "концерты" начинаются после вашего возвращения домой с работы. Возможно таким образом питомец выпрашивает ласку или просто хочет побыть в вашей компании.

Контроль пространства

Хозяева котов часто наблюдают такую ситуацию: кот кричит перед закрытой дверью и требует, чтобы его впустили. Но как только дверь открывается, он не заходит в комнату, а просто уходит. Это может быть связано с желанием кота контролировать всю свою территорию. Кошка не хочет войти в комнату, а лишь хочет убедиться, что за дверью нет чужаков, и что она может попасть в эту комнату при необходимости.

Стресс

Мяуканьем кот может выражать стресс и недовольство, которое он испытывает. Возможно, вы принесли домой предмет со странным запахом, или случайно напугали животное. Также коты чаще мяукают при переезде, в ветеринарной клинике, знакомстве с новым животным или когда дома чужие люди.

Желание спариваться

У некастрированных животных постоянные "концерты" могут быть связаны с нереализованной потребностью в продолжении рода. От этого страдают как коты, так и кошки. Во время течки кошка может протяжно выть днем и ночью. Решить проблему поможет стерилизация кошки и кастрация кота.

Проявление любопытства

Часто кошка мяукает с добавлением странных клокочущих или крякающих звуков, особенно если сидит на подоконнике. Возможно питомец увидел на улице через окно какую-то добычу, до которой не может добраться. Также коты могут мяукать, если учуяли необычный запах или увидели новый предмет.

Болезнь

Если обычно тихая кошка начала часто мяукать - это может свидетельствовать о болезни. Самый явный признак болезни - если кот мяукает при использовании лотка, приеме пищи или при прикосновениях хозяина. Скорее всего, у животного что-то болит или ему больно ходить в туалет. Такого кота надо показать ветеринару.

Характер

Если кошка постоянно и часто мяукает без явной причины с самого детства - возможно у неё просто такой характер. Коты, как и люди, имеют разный темперамент и могут быть как молчунами, так и разговорчивыми.

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