Пиво может стать незаменимым помощником на кухне. Хмельной напиток поможет решить самую распространенную проблему.

Многие, наверное, любят пригубить по случаю холодное и пенное пиво. Этот напиток не зря является самым популярным в мире. Как оказалось, пиво - незаменимый помощник на кухне. Именно с его помощью можно легко и без лишних забот очистить сковороду от застарелого жира и нагара.

УНИАН разбирался, как очистить многолетний нагар на сковороде с помощью пива.

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Чем очистить сковороду от застарелого жира - неожиданный лайфхак

Как ни странно, но именно пиво может стать тем волшебным средством, которое поможет избавиться от многолетнего нагара и жира на сковороде.

Необходимо замочить сковороду в пиве минут на 20, но если слой нагара очень большой, то можно оставить на более долгий срок. При этом, не важно, хотите ли вы очистить кухонную утварь внутри или снаружи.

После замачивания почистите сковороду как обычно. Это лайфхак работает даже с кастрюлями. Для чистки можно взять любое пиво.

Как пиво отмывает нагар со сковороды - неизвестный секрет пенного

Все прекрасно знают, что для изготовления пива нужен хмель и солод. Этот напиток, к тому же, содержит натуральные кислоты. Именно они и размягчают нагар и старый жир, что и позволяет легко очистить сковороду или кастрюлю.

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