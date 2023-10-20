Если ваши пластиковые окна "сифонят", и не дают удержать тепло в квартире, с этим непременно нужно что-то сделать, а именно - перевести окна в зимний режим.

С наступлением холодов встает актуальный вопрос утепления жилья. Не лишним будет обратить внимание на окна. Даже если они у вас в доме новые, тем более нужно знать, как поставить пластиковые окна на зимний режим.

Как настроить пластиковые окна на зимний режим

Казалось бы, все уже очень давно обзавелись пластиковыми окнами в доме. Они приносят комфорт и тишину, но вместе с тем, не все задумываются над тем, как переключить окна на зимний режим с приходом осени. Разница между летним и зимним режимами есть, и она состоит в плотности закрывания стыков швов. При этом мастера почти всегда устанавливают окна в нейтральную позицию.

Переключить окна на зимний режим несложно, главное понимать, как это сделать. Дело в том, что в зимнем режиме окна плотно прижимаются к швам, и их сложнее открывать, но так окна будут лучше защищать от холодов.

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Как ставить окна на зимний режим - пошаговая инструкция

Как перевести пластиковые окна на зимний режим, знают далеко не все и, чтобы разобраться, понадобится время. Итак, перевести окна на зимний режим поможет шестигранный ключ, который подходит для эксцентриков в окнах. Им нужно покрутить эксцентрики в окнах так, чтобы засечка "смотрела" в сторону улицы. А вот когда эта засечка направлена в сторону дома - окно стоит в летнем режиме. Именно для регулировки режимов окна эта засечка и установлена.

Теперь, когда стало ясно, как сделать окна на зимний режим, нужно найти эти эксцентрики. На окне их от 4 до 8 штук и находятся они по периметру пластиковой рамы.

Проверить, удалось ли поставить пластиковые окна на зимний режим можно с помощью листа бумаги. Прижмите лист окном и попытайтесь его вытянуть. Если вы этого сделать не можете, значит, у вас получилось переключить окна на зимний режим.

Ранее УНИАН писал, как утеплить окна.

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