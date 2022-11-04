Утепление окон своими руками - процесс, привычный многим из нас еще с детства. Поэтому существуют разные способы и советы, как это делать.

С приходом холодов многих людей начинает интересовать вопрос, как утеплить окна в частном доме или в своей квартире.

Утеплять окна нужно для того, чтобы снизить потери тепла в помещении, а вместе с ними – уменьшить суммы в квитанциях. Существуют разные способы и советы об утеплении окон своими руками.

Стоит отметить, что утеплять можно не только деревянные, но и пластиковые окна. Остановимся подробнее на вопросах о том, как дешево утеплить окна.

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Как лучше всего утеплить старые окна

Задаваясь себе вопросом, чем утеплить старые окна на зиму, чаще всего люди прибегают к старым, давно проверенным способам – поролон или вата и бумага либо скотч. Поролоном/ватой, а иногда даже размоченной в воде газетой, затыкаются щели, а поверху клеится обычный скотч либо специальный для поклейки окон. Еще можно использовать обычную бумагу, чтобы она держалась, ее нужно смазать смоченным в воде хозяйственным мылом. Вот таким дешевым и простым способом можно утеплить старые советские окна и сделать, чтобы не дуло из окна. Но у такого способа есть и минусы – рама окна может загрязниться тем же мылом, а если использовать скотч – то краска может оторваться вместе с этим скотчем.

Стоит отметить, что утеплить окна деревянные обязательно нужно, если речь идет о старых советских окнах. Современные деревянные рамы держат тепло достаточно хорошо, поэтому в утеплении не нуждаются.

Также утеплить окна, чтобы не дуло, можно залив щели расплавленным парафином при помощи шприца. Если щели большие, в них нужно засунуть что-нибудь еще, что заполнить полость, например поролон или ткань.

Еще чем можно утеплить старые окна, так это более современными способами – например, уплотнителями. Перед тем, как их клеить, поверхность нужно подготовить – очистить от грязи, пыли, обезжирить. Померять размеры и подрезать уголки 45 градусов, и потом только клеить. Также, чтобы не дуло из окна, можно воспользоваться силиконовым герметиком. Но этот вариант подходит для неподвижных при открывании частей окна.

Как утеплить окна пластиковые

Пластиковые окна, которые ставят в домах и квартирах, обычно уже имеют энергосберегающие свойства, поэтому в дополнительных утеплителях не нуждаются.

Сами по себе пластиковые окна в процессе эксплуатации не меняют своих теплоизолирующих свойств. Однако, со временем даже из таких окон может начать дуть.

Если такое произошло, нужно проверить уплотнители – трещин, разрывов и других повреждений на них быть не должно. Также они должны быть достаточно мягкими, а не "задубевшими". При необходимости уплотнители нужно заменить на новые. Чтобы уплотнители прослужили как можно дольше, их советуют один-два раза в год мыть и обрабатывать глицерином.

Также следует проверить и отрегулировать фурнитуру окна, которая отвечает в том числе за плотность закрывания створки. При необходимости фурнитуру также потребуется заменить, но обычно достаточно регулировки. Фурнитура, как и уплотнители, также требуют ухода в процессе эксплуатации - ее нужно чистить от грязи и смазывать.

Окно, будь оно пластиковым или деревянным, требует правильной установки, поскольку ошибки при монтаже окна нивелируют их изоляционные свойства. Поэтому иногда потребуется утеплить пластиковые окна с улицы.

Одним из важных элементов является заделка швов между окном и стенами. Утеплить пластиковые окна снаружи можно, загерметизировав монтажные швы и задув монтажной меной пустоты под отливом. Главное будьте аккуратны, чтобы не выпасть из окна.

Как утеплить окна полиэтиленовой пленкой

Помимо щелей и стыков, потери тепла идут еще и через само стекло. Утеплить его тоже можно при помощи пленки. Существуют специальные теплоизоляционные пленки для стекол. Есть разные типы таких пленок, в том числе прозрачные и практически не влияющие на проницаемость света через окно. Но они позволяют снизить потери тепла, повысить прочность самого стекла, снизить поступление ультрафиолета, из-за которого выгорают предметы интерьера (но цветам на подоконнике это явно не понравится).

Если есть вариант со специальными пленками вам не подходит, можно утеплить окна полиэтиленовой пленкой. Обычную пленку крепят обычно снаружи окна, либо, при невозможности, внутри. Пленку крепят на все окно, как можно ближе к внешнему краю рамы. Чтобы пленку не порвало ветром, натягивать ее следует максимально равномерно.

Следует также не забывать, что обычная прозрачная полиэтиленовая пленка на морозе становится хрупкой и легко рвется. Морозостойкая пленка имеет желтоватый оттенок.

Утеплить окна пищевой пленкой тоже можно, это быстрый и временный способ, как сделать, чтобы не дуло из окна.

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