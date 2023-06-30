Йодид калия можно пить не всем.

Нужно или нет пить йодид калия в случае взрыва на Запорожской АЭС, сколько его принимать, можно ли заменить эти таблетки другими препаратами йода и кому пить вообще не нужно - Евгений Комаровский дал ответы на самые важные вопросы.

Что такое йодид калия и когда его нужно принимать

Йодид калия - таблетки, которые принимают для профилактики при выбросе в воздух радиационного йода. Это происходит при ядерных испытаниях, взрыве ядерной бомбы, аварии на атомной станции

По словам доктора Комаровского, радиоактивный йод (йод-131) - это искусственный йод, который при выбросе начинает накапливать щитовидная железа человека, а это очень опасно. Поэтому, чтобы щитовидка не начала усваивать радиоактивный йод, проводят профилактику: принимают большую дозу препарата йода - например, йодид калия. Получив его, щитовидная железа не накапливает йод радиоактивный.

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Нужно ли принимать йодид калия при аварии на Запорожской АЭС.

Калия йодид нельзя принимать только потому, что вы так сами решили. Этот препарат пьют только тогда, когда об этом скажут уполномоченные органы государственной власти - когда станет понятно, что есть выброс радиоактивного йода. Хотя даже в этом случае его должны будут принять жители определённой зоны.

Если произойдет взрыв на Запорожской АЭС - препараты йода не надо принимать никому. Все реакторы Запорожской АЭС остановлены в сентябре 2022 года, то есть, ядерная реакция не происходит и выброс радиоактивного йода не возможен. Но в аптечке калия йодид должен быть.

Как принимать йодид калия при радиации

Давайте разберемся, как принимать препарат йода в случае необходимости - когда об этом поступило указание от уполномоченных органов государственной власти.

По словам Евгения Комаровского, для каждого возраста человека есть определенная доза. Одна таблетка калия йодида содержит 250 мг йода.

В зависимости от возраста препарат пьют так:

от 13 до 40 лет - необходимо 125 мг йода, или 1/2 таблетки;

от 3 до 12 лет - 62,5 мг йода, это 1/4 таблетки;

от 1 месяца до 3 лет – 32 мг йода, это 1/8 таблетки.

Для детей в возрасте до 1 месяца нужно 16 мг йода, или 1/16 таблетки.

Кому нельзя принимать йодид калия

Людям, старше 40 лет, принимать препараты йода не нужно, говорит врач. Дело в том, что у людей в возрасте старше 40 лет процесс обмена веществ в щитовидной железе протекает довольно медленно, поэтому щитовидка не способна накопить опасное количество йода. То есть, прием таблетки нанесет больший вред, чем если вы ее не выпьете.

Чем заменить калия йодид

Можно ли пить йодомарин вместо калия йодида? Доктор Комаровский предлагает посчитать, сколько таблеток йодомарина нужно выпить, чтобы получить необходимую дозу йода.

В 1 таблетке йодомарина содержится 200 мкг йода. Взрослому человеку в случае радиоационной опасности нужно принять 125 мг йода, то есть, в перерасчете на таблетки - 625 таблеток йодомарина 200. Йодомарина 100 нужно больше - 1250 таблеток.

Этого делать не нужно, говорит врач, и если в аптеке вам предлагают вместо калия йодида приобрести йодомарин - то ни в коем случае не делайте этого.

В домашней аптечке на случай радиационного заражения должны быть:

калия йодид;

маска для защиты дыхательных путей;

натрия альгинат и алюминия гидроксид.

Препараты с действующим веществом натрия альгинат и алюминия гидроксид можно приобрести в аптеке - они нейтрализуют радионуклиды и уменьшают вероятность того, что из желудка радионуклиды попадут в кровь.

Об этом всем Евгений Комаровский рассказал в видео на своем канале YouTube.

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