В процессе варки яиц важно помнить основные моменты, чтобы вкус и форма сохранились идеально.

Кажется, варить куриные яйца умеют все, но иногда с этим происходят проблемы. Даже опытные хозяйки допускают ошибки. Чтобы вареные яйца всегда хорошо очищались и не трескались в процессе, необходимо запомнить несколько простых правил.

Ранее мы рассказывали, как сделать яйцо пашот, а сегодня обсудим, как варить яйца правильно.

Чаще всего люди интересуются, в какую воду погружать яйца - в холодную или горячую. На самом деле, можно их варить в любой воде, но есть нюансы.

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Как правильно варить яйца в холодной или горячей воде

Существует два основных варианта варки яиц: в горячей воде и в холодной. Выбирайте оптимальный вариант учитывая температуру хранения ваших яиц. Если они находятся в холодильнике - варите в холодной воде, если в условиях комнатной температуры хотя бы один час - в горячей. Рассмотрим по очереди тонкости обоих случаев.

Многие хозяйки знают, как варить яйца в холодной воде. Это довольно удобный и простой способ, но после закипания воды за процессом важно следить. Для этого необходимо тщательно промыть яйца водой, погрузить в сосуд с холодной водой и поставить на умеренный огонь.

Сколько варить яйца в холодной воде:

яйцо всмятку - варить 2 минуты после закипания, убавив огонь;

яйцо в мешочек - варить 4 минуты после закипания;

яйцо вкрутую - варим 7 минут после закипания, убавив огонь.

Не стоит колебаться, можно ли ложить яйца в кипящую воду. В этом случае главное - запомнить ключевые правила. В кипящей воде лучше всего варить яйца, которые имеют комнатную температуру. Если вы окунете в кипяток яйца из холодильника, они сразу потрескаются. На вкус это не слишком повлияет, но форму уже не вернуть.

Существует простой алгоритм того, как варить яйца в кипящей воде. Поставьте сосуд с водой на огонь и тщательно промойте яйца под проточной водой. Когда вода закипит, осторожно погрузите яйца.

Уровни приготовления:

яйцо всмятку - варить 1 минуту, снять с огня и накрыть крышкой на 4-5 минут;

яйцо в мешочек - варить 2 минуты, снять с огня и накрыть крышкой на 7 минут;

яйцо вкрутую - варить 4 минуты на умеренном огне без интенсивного кипения воды.

В общем, каждая хозяйка выбирает более удобный для себя способ приготовления яиц, но надо помнить об обоих.

Кстати, чтобы скорлупа лучше отходила от яиц, попробуйте обдать горячие яйца холодной водой после варки. Кроме того, хозяйки часто делают проколы на дне яйца, чтобы пробить защитную пленку. Тогда вареные яйца лучше очищаются.

А для того, чтобы яйца не трескались в процессе варки, попробуйте добавить столовую ложку соли.

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