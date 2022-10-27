Можно ли заливать жидкий порошок в барабан и как правильно им пользоваться - узнайте в материале УНИАН.

Жидкий порошок - хорошая альтернатива сухому моющему средству. Он выпускается в капсулах или бутылках, эффективно удаляет загрязнения, а расход у него гораздо меньше. УНИАН расскажет, куда заливать жидкое средство для стирки и как правильно его использовать.

Ранее мы говорили о том, сколько порошка сыпать в стиральную машину.

Куда заливать жидкий порошок в стиральной машине - советы

Прежде, чем приступать к эксплуатации того или иного вида моющего средства, нужно понимать, в чем его преимущество перед остальными порошками. Во-первых, гелевое средство быстро растворяется в воде и не оставляет кристаллов. Это гарантия того, что на вашей одежде не будет разводов. Во-вторых, гелевым порошком можно стирать и в машинке, и вручную. В-третьих, гелевые моющие средства избавлены от агрессивных компонентов, а значит, не вызывают аллергических реакций.

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Для того, чтобы эффективно пользоваться гелем для стирки, запоминайте правила:

откройте лоток стиральной машины и найдите отсеки с цифрами I или II;

налейте гель из бутылки в мерный колпачок;

перелейте его в отсек I, если нужна стирка с замачиванием, или отсек II, если выбираете обычный режим;

запустите стирку как обычно.

Наливать гель прямо в барабан не стоит при стирке с замачиванием - тогда средство будет расходоваться нецелесообразно, а белье останется грязным. Некоторые производители вообще запрещают заливать жидкое средство в барабан, но по другой причине - техника тогда быстро ломается. Изучайте инструкцию по эксплуатации СМА перед тем, как использовать то или иное моющее средство.

Для того, чтобы вы не перепутали отсеки и понимали, в чем их разница, мы рассказали о том, куда засыпать порошок в стиральной машине.

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