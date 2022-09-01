Для чего три отделения в стиральной машине и как правильно добавлять порошок и кондиционер - узнайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки не читают инструкции к стиральным машинам - сыпят порошок и льют кондиционер "на глаз". Такое отношение к технике может привести к ее поломке, кроме того, сделать "дыру" в семейном бюджете. УНИАН расскажет, куда заливать кондиционер в стиральной машине и как правильно засыпать порошок.

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Куда засыпать порошок в стиральной машине - инструкция

Некоторые люди считают, что порошок можно засыпать прямо в барабан - так он отстирывает пятна лучше. На самом деле, это неправда - порошок нужно сыпать только в специальный отсек.

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Вы открываете машинку и видите два отсека - они пронумерованы римскими цифрами или арабскими буквами. Третий отсек, как правило, обозначен пиктограммой, звездочкой или любым другим нейтральным символом - по размеру он всегда отличается от первых двух.

Самый большой отсек, который обозначен цифрой II или буквой В - это отсек для порошка и основной стирки. Кстати, любые средства против накипи тоже лучше добавлять в него.

Отсек под цифрой I или буквой А - отделение для предварительной стирки (рекомендуется использовать для очень грязных вещей). В таком случае, скорее всего, вы будете лить отбеливатель или пятновыводитель. Такие средства заливаются только в первый отсек (с порошком или без), но ни в коем случае нельзя лить их в барабан СМА.

Самый маленький отсек, который обозначен звездочкой или другим символом - это отделение для кондиционера. На пластике также вы увидите надпись MAX - предел, который не стоит превышать при добавлении смягчающего средства для белья.

Что касается порошков, они могут быть трех видов:

сыпучие;

жидкие;

таблетки или капсулы.

Для сыпучих и жидких используйте только лоток, а капсулы или таблетки добавляйте прямо в барабан стиралки.

Как отмерить порошок для стирки - правила

Точное количество порошка рассчитать сложно - все зависит от степени загрязнения вещей, вида порошка и жесткости воды. Если вода очень жесткая, то порошка нужно больше. Для того, чтобы сэкономить, можно купить средство для смягчения воды и добавлять во второй отсек вместе с порошком - так у вас получится уменьшить количество порошка.

Золотое правило стирки для 1 кг вещей:

сыпучий порошок - 25 гр;

гелевый - 30 мл.

Для слишком грязной одежды используйте 40-50 гр порошка, при этом, половину насыпайте в первый отсек, половину - во второй. Если вы не знаете, как отмерить количество белья без взвешивания, то ориентируйтесь по объему стиральной машины. К примеру, шестикилограммовая СМА, заполненная наполовину, подскажет вам, что вес белья примерно 3 кг.

Чаще всего, в комплекте с порошком продается мерный стаканчик, а если его нет, то лучше приобрести - с ним вам будет гораздо проще, чем отмерять количество порошка на глаз.

Если вы, кроме порошка, используете кондиционер, то его тоже нужно наливать правильно - концентрированный продукт разбавлять водой в пропорции 1:3 и тогда выливать в стиралку. Ни в коем случае нельзя лить кондиционер прямо на вещи, иначе на них останутся пятна и разводы. Используйте для ополаскивателя только специальный отсек.

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