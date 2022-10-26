Что будет, если добавить много порошка в стиральную машину и сколько его должно быть - узнайте в материале УНИАН.

От количества порошка зависит не только качество стирки вещей, но и производительность техники. Удивительно, но факт - даже неправильное использование порошка может стать причиной поломки СМА. УНИАН расскажет, сколько сыпать порошка в стиральную машину на 3-5 кг или больше.

Ранее мы говорили о том, почему стиральная машина не включается, и как это исправить.

Сколько геля для стирки нужно лить или сыпать порошка - правила

Для того, чтобы определиться, сколько использовать жидкого или сухого стирального порошка, важно учитывать некоторые факторы:

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степень загрязненности белья - иногда пятна настолько сложные, что их придется "выводить" другими средствами, а не порошком;

- иногда пятна настолько сложные, что их придется "выводить" другими средствами, а не порошком; жесткость воды - в мягкой воде белье стирается лучше, для жесткой воды нужен порошок с фосфатами;

- в мягкой воде белье стирается лучше, для жесткой воды нужен порошок с фосфатами; количество одежды - производитель указывает на упаковке, сколько ложек порошка нужно для определенного объема белья, и лучше к этому совету прислушиваться.

Если вдруг на пачке или бутылке с порошком ничего не написано, вы можете рассчитать формулу сами. Запомните, что на 1 кг сухого белья вполне хватит 25 гр сухого порошка или 1 ст.л жидкого.

Для того, чтобы понять, сколько сыпать порошка в стиральную машину на 5 кг, больше или меньше, запомните простую таблицу:

для машинки на 3 кг - 75 гр;

для машинки на 4 кг - 100 гр;

для машинки на 5 кг - 120 гр;

для машинки на 6 кг - 150 гр;

для машинки на 7 кг - 180 гр;

для машинки на 8 кг - 200 гр.

Превышать эту норму не следует, иначе в машинке образуется много пены. Это приведет к разводам на одежде, а также к поломке отсека для порошка или сливного фильтра.

Куда засыпать порошок в стиральной машине - рекомендации

Как правило, отсек СМА разделен на три части - одна предназначена для кондиционера, а вторая и третья для порошка. В какой отсек нужно класть порошок зависит от режима, на котором вы собираетесь стирать вещи. Даже если вы купили стиральную машинку б\у, на которой стерты нужные обозначения, запустите машинку на быструю стирку - отсек, в который польется вода, и считается основным - в него точно можно сыпать порошек. Подробнее обо всех нюансах такой процедуры мы рассказывали, когда выясняли, куда засыпать порошок в стиральной машине.

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