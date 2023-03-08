Где надо хранить крышки для консервации с закруткой - узнайте в материале.

У каждой хозяйки, которая делает и увлекается заготовкой закруток на зиму, на кухне в шкафчиках со временем собираются в огромном количестве крышки для консервации. Рассказываем вам о секретном лайфхаке, где и как хранить крышки от банок.

Ранее мы писали, где хранить крышки от кастрюль на кухне, чтобы они не занимали много места.

Как лучше хранить крышки - простой способ

Крышки для консервации с закруткой в основном лежат в каком-то пакете, либо же вообще валяются насыпью в одном из кухонных ящиков.

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Чтобы их компактно хранить и соблюдать порядок на кухне, не надо покупать в магазине специальные контейнеры для крышек. Вы можете легко сделать эти емкости собственными руками, используя самые обычные пластиковые бутылки.

Как хранить хорошие крышки для консервации - лайфхак

Для хранения крышек обычного размера отлично подойдет 2-литровая пустая бутылка, которых много в любом доме. Чтобы сделать емкость для крышек, надо срезать верхушку бутылки острым ножом в том месте, где она начинает сужаться. В такую подготовленную бутылку можно складывать крышки, которые есть у вас в хозяйстве. Крышки меньшего размера и вакуумные крышки для консервации можно укладывать в бутылки маленьких размеров: полулитрового и литрового объемов.

Прелесть этого простого способа, который поможет вам поддерживать порядок на кухне без хлопот, заключается в том, что крышки всегда будут у вас под рукой и можно очень легко при надобности посчитать их количество.

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