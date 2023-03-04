Хранение кастрюль, сковородок и крышек - вопрос, требующий смекалки. О том, как хранить кухонную утварь без ущерба для кухонных шкафов - читайте в материале.

Хранение кухонной утвари для каждой хозяйки является достаточно болезненным вопросом. Проблема в том, что если тарелки и миски можно сложить, аккуратно поставив одну на другую, то с кастрюлями такой фокус не пройдет.

Как ни старайтесь, но собрать "матрешку" из кастрюль, сковородок и сотейников, поставив мелкую посуду в более крупную, у вас не выйдет. И как показывает личный опыт многих хозяек, даже если вы умудритесь собрать этот пазл, как быть с ручками от тех самых кастрюль и сковородок? А ведь именно ручки будут торчать в разные стороны, и любая попытка втиснуть этот арсенал посуды в кухонный шкаф закончится трагическим финалом.

Что касается крышек от этой самой посуды, то здесь все еще печальнее, так как они занимают достаточно много места в шкафу и, при этом, их невозможно сложить стопочкой, так как из-за ручек на крышках пирамида развалится.

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Мы расскажем вам, как проще и эффективнее хранить кухонную утварь.

Раньше мы рассказывали вам, чем очистить сгоревшие кастрюли из нержавейки или эмали.

Как выбрать место для хранения большой посуды

Если вы еще не определились с тем, где хранить крышки от кастрюль на кухне, отталкивайтесь от самого главного - количества свободных шкафчиков и объема посуды, которую необходимо в них каким-то образом вместить.

Какой бы маленькой ни была ваша кухня, мест для хранения в ней гораздо больше, чем вы думаете. Главное - подойти к этому вопросу с умом.

Во-первых, посуду можно хранить в кухонном шкафу, сложив более мелкие кастрюли в более крупные. Также для хранения посуды можно использовать духовой шкаф. Многие хозяйки используют антресоль, отдельно стоящий в коридоре или на балконе шкаф. Этот вариант подходит, если нужно хранить кухонную утварь, которой вы редко пользуетесь.

Если кухня в квартире достаточно маленькая с очень ограниченным количеством шкафов, опытные хозяйки держат там минимум посуды. Основную массу хранят за ее пределами.

Как оригинально организовать хранение кастрюль

Самый простой и удобный способ хранения кухонной утвари - глубокий выдвижной шкаф с очень высокими бортами. Как правило, в такой шкаф можно вместить практически всю посуду, которой вы пользуетесь. Но, давайте будем честны - в наших реалиях далеко не на каждой кухне есть такие чудо-шкафы.

При отсутствии современных выдвижных шкафов, наши мамы и бабушки когда-то хранили кастрюли и сковородки в высоких узких шкафах, которые назывались "пеналами". Удобство такой мебели в том, что ее можно было втиснуть практически в любое место на кухне. Шкаф не был слишком вместительным, но и места занимал очень мало, к тому же, прекрасно подходил для хранения либо посуды, либо круп.

Сегодня такие пеналы тоже продают, и в мебельных магазинах практически все кухонные гарнитуры представлены с такими чудо-шкафами. Но будем честны - никто не станет специально менять мебель на кухне, чтобы было, куда поставить сковородку. Следовательно, такой вариант подойдет лишь для тех, кто только планирует покупку мебели и продумывает все варианты хранения.

Если специальная мебель - не ваша история, и вы не знаете, как организовать хранение кастрюль с минимальным ущербом для семейного бюджета - наведите порядок на антресоли. Это достаточно вместительное пространство, которое при умелом подходе, можно использовать весьма продуктивно. Правда, в этом варианте есть несколько серьезных минусов. Во-первых, высота потолков в современных квартирах 2м.50 см и выше, а это значит, что ни одна женщина никогда не сможет дотянуться до антресоли, не встав на стремянку или табурет. Согласитесь, это не самая удобная процедура. А во-вторых, далеко не в каждой квартире есть антресоль.

Как перехитрить кухонный шкаф

Если вы не знаете, как организовать хранение сковородок и кастрюль, а варианты с дополнительными шкафами вам категорически не подходят - включите логику.

Попытка впихнуть большие по объему кастрюли в маленький шкафчик - это простая математическая задача, которая требует элементарных знаний математики и физики. Все что вам нужно - это знать объем шкафа, который вы можете выделить под хранение утвари, и четко понимать, какое количество посуды вы хотите втиснуть в этот шкаф.

А теперь начнется самое интересное - поставив кастрюли одну в другую вы поймете, что пирамида не складывается, так как мешают ручки от кастрюль.

Именно в этом и кроется секрет - если вы хотите сложить полноценную матрешку из посуды, вам придется купить посуду со съемными или складывающимися ручками. В этом случае кастрюли и сотейники будут помещаться друг в друга гораздо более эффективно.

Для тех, кто только задумывается над тем, как организовать хранение сковородок и кастрюль, самый простой способ - купить набор посуды с одной снимаюшейся ручкой. Плюс такого варианта в том, что кастрюли из одного набора идельно будут складываться, в отличие от сотейников и сковородок из разных наборов, где диаметр посуды и высота бортов может существенно отличаться.

Как хранить крышки от кастрюль - лайфхак

Если вы не знаете, как правильно сложить крышки от кастрюль, начните с самого простого - определитесь с местом, которое можете выделить под их хранение. Четко понимая, где именно будут храниться крышки, вам будет проще решить проблему с тем, как именно нужно их там разместить.

Существует несколько удобных способов хранения крышек от посуды:

Сейчас в продаже есть органайзеры для кухонных крышек.

Это достаточно удобное оригинальное приспособление, которое чем-то напоминает более привычную большинству из нас сушилку для чашек и тарелок. Суть идеи в том, что в таком органайзере крышки ставятся в пазы и хранятся в вертикальном положении. Такое приспособление можно поставить в одном из нижних кухонных шкафов, что будет достаточно удобно.

Сложить крышки стопочкой, предварительно открутив ручку или купив одну-две сменные ручки на все крышки.

Плюс этого способа в том, что без ручки крышки очень удобно сложатся одна на другую и не будут занимать много места. Минус в том, что каждый раз откручивать и прикручивать ручки вам надоест.

Сделать органайзер для крышек от кастрюль своими руками.

Для этого достаточно на внутреннюю стенку одного из нижних кухонных шкафов прикрутить крючки для крышек от кастрюль. Такие крючки подаются в хозяйственных магазинах и представляют собой уже готовое крепление для вертикального хранения крышек. По сути, это просто держатель для крышек от кастрюль, который крепится на стенку или дверцу шкафа с внутренней стороны. Крышки складываются в пазы держателя и хранятся вертикально.

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