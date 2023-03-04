Хранение кухонной утвари для каждой хозяйки является достаточно болезненным вопросом. Проблема в том, что если тарелки и миски можно сложить, аккуратно поставив одну на другую, то с кастрюлями такой фокус не пройдет.
Как ни старайтесь, но собрать "матрешку" из кастрюль, сковородок и сотейников, поставив мелкую посуду в более крупную, у вас не выйдет. И как показывает личный опыт многих хозяек, даже если вы умудритесь собрать этот пазл, как быть с ручками от тех самых кастрюль и сковородок? А ведь именно ручки будут торчать в разные стороны, и любая попытка втиснуть этот арсенал посуды в кухонный шкаф закончится трагическим финалом.
Что касается крышек от этой самой посуды, то здесь все еще печальнее, так как они занимают достаточно много места в шкафу и, при этом, их невозможно сложить стопочкой, так как из-за ручек на крышках пирамида развалится.
Мы расскажем вам, как проще и эффективнее хранить кухонную утварь.
- Как выбрать место для хранения большой посуды
- Как оригинально организовать хранение кастрюль
- Как перехитрить кухонный шкаф
- Как хранить крышки от кастрюль - лайфхак
Раньше мы рассказывали вам, чем очистить сгоревшие кастрюли из нержавейки или эмали.
Как выбрать место для хранения большой посуды
Если вы еще не определились с тем, где хранить крышки от кастрюль на кухне, отталкивайтесь от самого главного - количества свободных шкафчиков и объема посуды, которую необходимо в них каким-то образом вместить.
Какой бы маленькой ни была ваша кухня, мест для хранения в ней гораздо больше, чем вы думаете. Главное - подойти к этому вопросу с умом.
Во-первых, посуду можно хранить в кухонном шкафу, сложив более мелкие кастрюли в более крупные. Также для хранения посуды можно использовать духовой шкаф. Многие хозяйки используют антресоль, отдельно стоящий в коридоре или на балконе шкаф. Этот вариант подходит, если нужно хранить кухонную утварь, которой вы редко пользуетесь.
Если кухня в квартире достаточно маленькая с очень ограниченным количеством шкафов, опытные хозяйки держат там минимум посуды. Основную массу хранят за ее пределами.
Как оригинально организовать хранение кастрюль
Самый простой и удобный способ хранения кухонной утвари - глубокий выдвижной шкаф с очень высокими бортами. Как правило, в такой шкаф можно вместить практически всю посуду, которой вы пользуетесь. Но, давайте будем честны - в наших реалиях далеко не на каждой кухне есть такие чудо-шкафы.
При отсутствии современных выдвижных шкафов, наши мамы и бабушки когда-то хранили кастрюли и сковородки в высоких узких шкафах, которые назывались "пеналами". Удобство такой мебели в том, что ее можно было втиснуть практически в любое место на кухне. Шкаф не был слишком вместительным, но и места занимал очень мало, к тому же, прекрасно подходил для хранения либо посуды, либо круп.
Сегодня такие пеналы тоже продают, и в мебельных магазинах практически все кухонные гарнитуры представлены с такими чудо-шкафами. Но будем честны - никто не станет специально менять мебель на кухне, чтобы было, куда поставить сковородку. Следовательно, такой вариант подойдет лишь для тех, кто только планирует покупку мебели и продумывает все варианты хранения.
Если специальная мебель - не ваша история, и вы не знаете, как организовать хранение кастрюль с минимальным ущербом для семейного бюджета - наведите порядок на антресоли. Это достаточно вместительное пространство, которое при умелом подходе, можно использовать весьма продуктивно. Правда, в этом варианте есть несколько серьезных минусов. Во-первых, высота потолков в современных квартирах 2м.50 см и выше, а это значит, что ни одна женщина никогда не сможет дотянуться до антресоли, не встав на стремянку или табурет. Согласитесь, это не самая удобная процедура. А во-вторых, далеко не в каждой квартире есть антресоль.
Как перехитрить кухонный шкаф
Если вы не знаете, как организовать хранение сковородок и кастрюль, а варианты с дополнительными шкафами вам категорически не подходят - включите логику.
Попытка впихнуть большие по объему кастрюли в маленький шкафчик - это простая математическая задача, которая требует элементарных знаний математики и физики. Все что вам нужно - это знать объем шкафа, который вы можете выделить под хранение утвари, и четко понимать, какое количество посуды вы хотите втиснуть в этот шкаф.
А теперь начнется самое интересное - поставив кастрюли одну в другую вы поймете, что пирамида не складывается, так как мешают ручки от кастрюль.
Именно в этом и кроется секрет - если вы хотите сложить полноценную матрешку из посуды, вам придется купить посуду со съемными или складывающимися ручками. В этом случае кастрюли и сотейники будут помещаться друг в друга гораздо более эффективно.
Для тех, кто только задумывается над тем, как организовать хранение сковородок и кастрюль, самый простой способ - купить набор посуды с одной снимаюшейся ручкой. Плюс такого варианта в том, что кастрюли из одного набора идельно будут складываться, в отличие от сотейников и сковородок из разных наборов, где диаметр посуды и высота бортов может существенно отличаться.
Как хранить крышки от кастрюль - лайфхак
Если вы не знаете, как правильно сложить крышки от кастрюль, начните с самого простого - определитесь с местом, которое можете выделить под их хранение. Четко понимая, где именно будут храниться крышки, вам будет проще решить проблему с тем, как именно нужно их там разместить.
Существует несколько удобных способов хранения крышек от посуды:
- Сейчас в продаже есть органайзеры для кухонных крышек.
Это достаточно удобное оригинальное приспособление, которое чем-то напоминает более привычную большинству из нас сушилку для чашек и тарелок. Суть идеи в том, что в таком органайзере крышки ставятся в пазы и хранятся в вертикальном положении. Такое приспособление можно поставить в одном из нижних кухонных шкафов, что будет достаточно удобно.
- Сложить крышки стопочкой, предварительно открутив ручку или купив одну-две сменные ручки на все крышки.
Плюс этого способа в том, что без ручки крышки очень удобно сложатся одна на другую и не будут занимать много места. Минус в том, что каждый раз откручивать и прикручивать ручки вам надоест.
- Сделать органайзер для крышек от кастрюль своими руками.
Для этого достаточно на внутреннюю стенку одного из нижних кухонных шкафов прикрутить крючки для крышек от кастрюль. Такие крючки подаются в хозяйственных магазинах и представляют собой уже готовое крепление для вертикального хранения крышек. По сути, это просто держатель для крышек от кастрюль, который крепится на стенку или дверцу шкафа с внутренней стороны. Крышки складываются в пазы держателя и хранятся вертикально.