По словам медика, холодные ноги стали главной причиной, из-за чего люди не могут заснуть.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ, как справиться с проблемами бессонницы.

На своей странице в Instagram медик рассказал, что для быстрого засыпания необходимо держать ноги в тепле.

"Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги", — отметил Комаровский.

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По словам Комаровского, ученые выяснили, что даже при температуре воздуха около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги. Радикальным способом решить эту проблему врач назвал обычные носки.

По данным исследователей, люди в носках в среднем засыпают на 7,5 минут быстрее, чем люди, пренебрегающие этим предметом белья.

"Общее время сна у людей в носках в среднем на 32 минуты дольше чем у тех, кто спит без носков", - подчеркнул Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, как продлить жизнь и справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте.

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