Какого числа нужно убирать новогоднюю елку и как это сделать быстро - читайте на УНИАН.

Череда новогодних праздников уже закончилась, ближайшее торжество, которое будут отмечать украинцы - Щедрый вечер, а за ним Старый Новый год. Согласно некоторым поверьям, украшения, которые были в доме на Новый год, лучше убрать до этих дат. УНИАН расскажет, как правильно выбросить елку натуральную или убрать искусственную.

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Когда нужно убирать елку в 2022 году - мнение церкви

По христианским канонам, традиция украшать елку на Новый год - это языческий обряд, поэтому церковь вообще не рекомендует верующим ее придерживаться. Тем не менее, если вы уже нарядили праздничное дерево, можете убрать его по заветам церкви - сразу после Васильева вечера (14 января) и до Крещения (19 января). На то, чтобы избавиться от главного атрибута Нового года, у вас будет 5 дней.

Когда надо убирать елку - народные приметы

Читайте такжеКакой алкоголь лучше пить: сколько спиртное выходит из организма и когда садиться за рульСлавянские поверья дают свободу выбора и разную информацию. По одной из версий, самым главным праздником было Крещение, поэтому новогоднюю елку убирали сразу после него, как и все остальные украшения.

Второй вариант - вынести елку в первых числах января, так как она "впитала" в себя негатив уходящего года. К тому же, если у вас натуральная ель и с нее уже начали осыпаться иголки, это выглядит неэстетично и нет никакой нужды в присутствии такого дерева в доме.

Как правильно выбросить елку

Если вы ежегодно наряжаете искусственное дерево, то особых проблем с ним не будет. В таком случае вопрос заключается не в утилизации елки, а в ее хранении. Эксперты говорят, что лучше всего оставить дерево в пластиковом контейнере, а не в деревянной коробке, оградив от прямых солнечных лучей.

Существует 4 способа, как вынести из квартиры натуральную елку:

Прежде, чем выбирать какой-либо из нижеприведенных вариантов, мы рекомендуем вам расстелить на полу газеты, чтобы елки опадали на них, а не на пол.

Полиэтиленовая пленка

Такой метод подойдет, если ваша елка небольших размеров. Возьмите пленку и обмотайте ею дерево, подгибая ветви вверх. Начинать лучше снизу, чтобы равномерно упаковать елку. Полезный совет: покупать лучше строительную пленку, а не пищевую - она прочнее и толще.

Мусорные пакеты

В отсутствие пленки можно воспользоваться и мешками для отходов. Берите пакеты самого большого размера - один надевайте на верхушку дерева, а второй разместите снизу. Верхний пакет заправьте в нижний посредине ели, обмотайте скотчем.

Чехол для одежды, одеяло или ткань

Возьмите что-то из перечня выше, старое и ненужное. Плотно обмотайте елку, сверху перевяжите веревкой, шнурком или скотчем.

Секатор и пакеты

Этот способ идеален, если на Новый год вы покупали большую и пушистую елку. Срежьте секатором ветви как можно ближе к стволу и сложите их в пакет для мусора. Продолжайте до тех пор, пока от дерева не останется только стволовая часть. Вынесите на мусорку ее и все пакеты с "запчастями" от елки.

Важно помнить, что новогоднюю елку нельзя выбрасывать в контейнер. Лучше поставить ее рядом с мусорными баками, тогда коммунальные службы заберут ее на утилизацию.

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