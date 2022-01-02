Крещение - это обряд приобщения человека к Богу и духовного очищения.

Каждый православный родитель рано или поздно задумывается о крещении ребенка, ведь без этого малыш будет беззащитен перед злом этого мира и не сможет попасть в Царство Небесное. Кроме того, некрещенные не могут принимать участие в других таинствах церкви, таких как причастие и венчание.

При крещении ребенок получает церковное имя в честь святого, который будет оберегать человека всю жизнь. Многие родители оставляют ребенку при крещении его мирское имя, если оно есть в святцах.

Когда можно крестить ребенка в 2022 году

Церковь не устанавливает запретных дней для крещения. Любой священник будет рад провести крещение в любой день недели, а также во время постов и христианских праздников. Крестить ребенка можно и на Рождество, и на Крещение Господне или Пасху.

К дате крещения нужно подходить с практичной стороны: в праздничные дни часто бывают большие очереди, и батюшка просто не успеет провести обряд. Поэтому лучше отложить крещение на немноголюдный день. Также удобно крестить ребенка в выходные, поскольку церковные службы длятся меньше.

В каком возрасте крестить ребенка

Библия предписывает проводить таинство в осознанном возрасте, чтобы человек понимал его суть. К примеру, многие христианские святые были крещены во взрослом возрасте, а Иисус провел обряд в 30 лет. Современные церкви проводят крещение младенцев.

Крестить ребенка в церкви принято спустя минимум 40 дней после рождения. До этого возраста крестить малыша нежелательно, разве что если он сильно болеет. Детей старше 40 дней можно крестить в любом возрасте. Церковь не откажет в крещении также подростку или взрослому.

Кто может и не может быть крестным родителем

Крестный родитель обязуется стать духовным наставником своего крестника, воспитывать его в церковной вере и наставлять на правильный путь. Некоторые требования к крестным родителям четко определены церковью, а о других ведутся споры. В православии допустимо иметь как двух крестных, так и одного (того же пола, что и ребенок).

Крестными не могут быть:

родители ребенка;

монахи;

несовершеннолетние;

нехристиане и не православные.

Необязательные требования к крестным:

желательно чтобы крестные не были кровными родственниками ребенка;

крестные отец и мать не могут быть супругами, иначе между ними будет духовный инцест.

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