Каждый православный родитель рано или поздно задумывается о крещении ребенка, ведь без этого малыш будет беззащитен перед злом этого мира и не сможет попасть в Царство Небесное. Кроме того, некрещенные не могут принимать участие в других таинствах церкви, таких как причастие и венчание.
При крещении ребенок получает церковное имя в честь святого, который будет оберегать человека всю жизнь. Многие родители оставляют ребенку при крещении его мирское имя, если оно есть в святцах.
Когда можно крестить ребенка в 2022 году
Церковь не устанавливает запретных дней для крещения. Любой священник будет рад провести крещение в любой день недели, а также во время постов и христианских праздников. Крестить ребенка можно и на Рождество, и на Крещение Господне или Пасху.
К дате крещения нужно подходить с практичной стороны: в праздничные дни часто бывают большие очереди, и батюшка просто не успеет провести обряд. Поэтому лучше отложить крещение на немноголюдный день. Также удобно крестить ребенка в выходные, поскольку церковные службы длятся меньше.
В каком возрасте крестить ребенка
Библия предписывает проводить таинство в осознанном возрасте, чтобы человек понимал его суть. К примеру, многие христианские святые были крещены во взрослом возрасте, а Иисус провел обряд в 30 лет. Современные церкви проводят крещение младенцев.
Крестить ребенка в церкви принято спустя минимум 40 дней после рождения. До этого возраста крестить малыша нежелательно, разве что если он сильно болеет. Детей старше 40 дней можно крестить в любом возрасте. Церковь не откажет в крещении также подростку или взрослому.
Кто может и не может быть крестным родителем
Крестный родитель обязуется стать духовным наставником своего крестника, воспитывать его в церковной вере и наставлять на правильный путь. Некоторые требования к крестным родителям четко определены церковью, а о других ведутся споры. В православии допустимо иметь как двух крестных, так и одного (того же пола, что и ребенок).
Крестными не могут быть:
- родители ребенка;
- монахи;
- несовершеннолетние;
- нехристиане и не православные.
Необязательные требования к крестным:
- желательно чтобы крестные не были кровными родственниками ребенка;
- крестные отец и мать не могут быть супругами, иначе между ними будет духовный инцест.