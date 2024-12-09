Порой, опасаясь за безопасность дома, мы стараемся все электроприборы выключить из электросети. Но в некоторых случаях это не имеет смысла, а есть техника, которую часто отключать вредно. Рассказываем, какие приборы не нужно выключать из розетки, а когда все-таки стоит их отключить.
Какие устройства не следует отключать от сети
Мы привыкли к тому, что большинство техники и электрических приборов дома нужно выключать из розетки. Но на самом деле есть устройства, которые не стоит отключать всякий раз, когда вы ими не пользуетесь. Давайте разберемся, что можно не отключать.
- Телевизор
Этот вопрос волнует многих: нужно ли выключать телевизор из розетки каждый раз? Привычка отключать телевизор из сети осталась у нас с советского времени, когда техника не имела защиты от перегрева и функции автоотключения. Сейчас такой необходимости нет - хотя некоторые модели и потребляют небольшое количество электроэнергии, когда включены в сеть, но частое их отключение, особенно с экраном OLED, изнашивает технику (экран начинает "выгорать").
- Роутер
Можно ли выключать роутер из розетки? Можно, но не нужно. Роутеры, модемы и маршрутизаторы отключать не стоит по той причине, что они обеспечивают интернет-соединение. Выключить их можно разве что на ночь, но не из сети, а с помощью кнопки на устройствах.
- Бойлер, стиралка, микроволновка и кондиционер
Если сомневаетесь, можно ли выключать бойлер из розетки, лучше смотреть инструкцию, где об этом сказано. Обычно бойлеры для нагрева воды также имеют кнопку включения и выключения. Этого достаточно для того, чтобы отключить прибор, не вытягивая каждый раз шнур.
Касательно того, нужно ли выключать стиральную машинку из розетки, то это нужно делать в том случае, если розетка не заземлена.
Можно ли выключать кондиционер из розетки? Необходимости делать это всякий раз, когда вы им не пользуетесь, нет - его отключение происходит с помощью пульта. Микроволновку также можно оставлять включенной в сеть - она потребляет довольно мало электроэнергии.
- Компьютер и ноутбук
Можно ли выключать компьютер из розетки? В выключенном состоянии он, в отличие от ноутбука, не потребляет электроэнергию, поэтому компьютер можно отключать, а можно не отключать из розетки, если вы за ним не работаете.
Это же касается и зарядок для мобильных и ноутбуков - если техника не подключена, то они ничего не подпитывают и не потребляют. Но при этом все-таки нужно следить, чтобы само зарядное устройство не нагревалось во время зарядки - если это происходит, то, во избежание возгорания, его лучше не оставлять в розетке и поменять на новый.
Говорить о том, можно ли выключать холодильник из розетки (или морозильную камеру) в этом контексте не стоит - они требуют постоянного подключения к сети, чтобы сохранять свежесть продуктов. Другое дело, если регулярно отключают электроэнергию в доме - тогда эту технику советуют отключать, а включать лишь спустя 10 минут после того, как дадут электричество. Или же нужно приобрести реле напряжения, которое включается в розетку и при отключении/включении электроэнергии защищает технику от перепадов напряжения.
Важно: как уже говорили выше, большие скачки электричества в сети могут привести к неисправности техники и возгоранию, если вилка устройства будет подключена к розетке. Поэтому в период постоянных отключений света лучше все-таки перестраховаться и отключать технику, если она не должна работать во время вашего отсутствия (как холодильник, к примеру). Также лучше выключать из розетки электроприборы, если у вас в доме есть животные, которые любят жевать провода.
Ранее мы рассказывали, как сэкономить на электроэнергии - что нужно выключать из сети на ночь.