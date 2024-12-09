Разбираемся, нужно ли отключать все из розеток в доме и какие устройства можно оставлять в сети.

Порой, опасаясь за безопасность дома, мы стараемся все электроприборы выключить из электросети. Но в некоторых случаях это не имеет смысла, а есть техника, которую часто отключать вредно. Рассказываем, какие приборы не нужно выключать из розетки, а когда все-таки стоит их отключить.

Какие устройства не следует отключать от сети

Мы привыкли к тому, что большинство техники и электрических приборов дома нужно выключать из розетки. Но на самом деле есть устройства, которые не стоит отключать всякий раз, когда вы ими не пользуетесь. Давайте разберемся, что можно не отключать.

Телевизор

Этот вопрос волнует многих: нужно ли выключать телевизор из розетки каждый раз? Привычка отключать телевизор из сети осталась у нас с советского времени, когда техника не имела защиты от перегрева и функции автоотключения. Сейчас такой необходимости нет - хотя некоторые модели и потребляют небольшое количество электроэнергии, когда включены в сеть, но частое их отключение, особенно с экраном OLED, изнашивает технику (экран начинает "выгорать").

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Роутер

Можно ли выключать роутер из розетки? Можно, но не нужно. Роутеры, модемы и маршрутизаторы отключать не стоит по той причине, что они обеспечивают интернет-соединение. Выключить их можно разве что на ночь, но не из сети, а с помощью кнопки на устройствах.

Бойлер, стиралка, микроволновка и кондиционер

Если сомневаетесь, можно ли выключать бойлер из розетки, лучше смотреть инструкцию, где об этом сказано. Обычно бойлеры для нагрева воды также имеют кнопку включения и выключения. Этого достаточно для того, чтобы отключить прибор, не вытягивая каждый раз шнур.

Касательно того, нужно ли выключать стиральную машинку из розетки, то это нужно делать в том случае, если розетка не заземлена.

Можно ли выключать кондиционер из розетки? Необходимости делать это всякий раз, когда вы им не пользуетесь, нет - его отключение происходит с помощью пульта. Микроволновку также можно оставлять включенной в сеть - она потребляет довольно мало электроэнергии.

Компьютер и ноутбук

Можно ли выключать компьютер из розетки? В выключенном состоянии он, в отличие от ноутбука, не потребляет электроэнергию, поэтому компьютер можно отключать, а можно не отключать из розетки, если вы за ним не работаете.

Это же касается и зарядок для мобильных и ноутбуков - если техника не подключена, то они ничего не подпитывают и не потребляют. Но при этом все-таки нужно следить, чтобы само зарядное устройство не нагревалось во время зарядки - если это происходит, то, во избежание возгорания, его лучше не оставлять в розетке и поменять на новый.

Говорить о том, можно ли выключать холодильник из розетки (или морозильную камеру) в этом контексте не стоит - они требуют постоянного подключения к сети, чтобы сохранять свежесть продуктов. Другое дело, если регулярно отключают электроэнергию в доме - тогда эту технику советуют отключать, а включать лишь спустя 10 минут после того, как дадут электричество. Или же нужно приобрести реле напряжения, которое включается в розетку и при отключении/включении электроэнергии защищает технику от перепадов напряжения.

Важно: как уже говорили выше, большие скачки электричества в сети могут привести к неисправности техники и возгоранию, если вилка устройства будет подключена к розетке. Поэтому в период постоянных отключений света лучше все-таки перестраховаться и отключать технику, если она не должна работать во время вашего отсутствия (как холодильник, к примеру). Также лучше выключать из розетки электроприборы, если у вас в доме есть животные, которые любят жевать провода.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить на электроэнергии - что нужно выключать из сети на ночь.

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