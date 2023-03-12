Почему нельзя вешать картины с водой и чем опасны неправильные картины в доме.

Картины в доме - это красиво. Они помогают создать уют и особую атмосферу, дополняют интерьер. Однако не все картины одинаковы - есть среди них такие, которые нельзя вешать в доме, хотя на первый взгляд они выглядят абсолютно безобидными. Давайте разберёмся, какие картины нельзя вешать дома и почему.

Ранее мы рассказывали, какие деревья нельзя сажать рядом с домом и почему.

Какие картины нельзя вешать в доме

Опадающие цветы и сухоцветы

Увядающие цветы с опадающими лепестками или ваза с красивыми сухоцветами - на первый взгляд эти картины не вызывают беспокойства. Но их все-таки не советуют вешать в доме. Такие цветы - это то, из чего уходит жизнь или уже ушла и, если на них постоянно смотреть, то оптимизма они не прибавят, а вот в депрессию себя вогнать можно. Это же касается и сломанных деревьев, которые, например, часто изображают в лесных пейзажах. Поэтому такие картины лучше не держать в доме, в крайнем случае - повесить их где-то в коридоре.

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Непонятные надписи и иероглифы

Есть такой тренд - картины с иероглифами в интерьере. Хорошо, если вы знаете язык иероглифов или хотя бы то, что написано на такой картине. Но если это не так, то такая мода не оправдана. Подумайте сами: зачем в доме картина, на которой непонятно что написано, или возможно даже, что надпись имеет нехорошее значение, а вы об этом не знаете. Это же касается и картин с изображениями рун, которые могут иметь двоякое значение - с этими нужно быть вдвойне осторожнее.

Одинокие объекты

Одинокое стоящее дерево или один цветок в вазе, натюрморт с одним яблоком или персиком - многим нравится такой спокойный минимализм. Но считается, что подобные картины притягивают одиночество. Поэтому если вы хотите продолжать быть в паре или находитесь в поисках второй половинки - лучше избавиться от подобных картин.

Изображения зверей

Милый котенок на картине - это хорошо. Но волки, белые медведи или леопарды - уже повод задуматься. Дикие звери, даже если они изображены в спокойном состоянии, могут символизировать агрессию, которая присуща им от природы, а она - передаваться хозяевам. В этом случае жильцам дома будет нелегко найти общий язык.

Катаклизмы, войны

Снежная лавина, извержение вулкана, шторм на море, исторические битвы - это все полотна для музеев. Подобные картины, даже если они очень красивые, так или иначе действуют на подсознание человека и вызывают внутреннее беспокойство. В доме вам этого не нужно – в семье будет постоянный раздор.

Развалины, разбитые предметы, нищета

Развалины роскошного замка - это все-таки развалины, а разбитая ваза, даже антикварная - она уже разбитая. То есть, как ни крути, это символ смерти. Здесь работает то же правило, что и в жизни: в доме не должно быть ничего разбитого или сломанного, и картин с подобными изображениями - тоже.

Портреты умерших людей

Не советуют вешать дома портреты умерших родственников. Во-первых, при взгляде на такую картину вы будете мысленно возвращаться к человеку и поневоле расстраиваться из-за его ухода. Если же полотно для вас дорого или вы все-таки хотите таким образом почтить память, то лучше такого плана картины вешать в нежилых комнатах - например, в кабинете.

Почему нельзя вешать картины с водой

По поводу картин с изображениями воды - например, водопадами и реками - есть разные мнения. Некоторые считают, что такие картины могут принести богатство, другие - утверждают обратное.

Вода - это на самом деле это нестабильная субстанция. Наши прабабушки считали, что с водой из дома уходят достаток и благополучие, поэтому такие картины обычно не вешали дома. Это же касается и изображения стоячей воды - прудов и болот. Стоячая вода - это застой, отсутствие энергии в жизни. Если вам очень нравятся картины с изображениями воды, то размещать их необходимо только в нежилых комнатах.

И еще: прежде, чем повесить какую-либо картину в доме, прислушивайтесь к внутренним ощущениям. Случается, что полотно очень красивое, от известного художника, красиво оформлено - но у вас почему-то не лежит к нему душа. Если картина не вдохновляет - значит, ей не место в вашей жизни.

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