Какие деревья нельзя сажать рядом с домом и почему - суеверия и правда.

Говорят, живая елка или сосна возле дома - плохая примета. Так ли это? Скажем так: в некоторых приметах о значении того или иного дерева есть рациональное зерно. Давайте разберемся, какие деревья нельзя сажать во дворе и почему.

Ранее мы рассказывали, почему появляется ржавчина на груше и как от нее избавиться.

Какие деревья нельзя сажать рядом с домом, а какие - можно

Ель

Существует поверье, согласно которому елка забирает энергию, а также выживает из дома мужчин. Также дерево часто ассоциируют со смертью - объясняется это обычаем выстилать дорогу покойному еловыми ветками. Но есть и другая примета: ель защищает домочадцев от ссор, летом она может забирать энергию, но зимой, наоборот - отдаёт ее.

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Если разобраться, ель не настолько затеняет участок, чтобы переживать из-за ее присутствия. Единственный момент: дерево не следует садить близко возле дома - корни могут разрушать фундамент.

Сосна

Говорят, что сосну, как и ель, тоже нельзя садить возле дома - мол, плохая энергетика. Хотя эзотерики утверждают Обратное: у дерева на самом деле очень хорошая энергетика и плюс ко всему оно оздоравливает воздух.

Причина, почему сосну нельзя садить возле дома, кроется в другом: она создает густую тень, не обогащает почву перегноем, так как у нее нет листьев и сильно разрастается под землей. Поэтому рядом с сосной ничего не растет.

Туя

Есть поверье, что если посадить рядом с домом тую, то девушки из семьи не выйдут замуж. Также это дерево считается символом скорби, его часто сажают на кладбищах. Но есть и другая примета: считается, что туя отгоняет злых духов, поэтому ее можно посадить в качестве живой изгороди. Да и уход за ней особый не нужен.

Береза

Красивую березу не советуют сажать возле дома - якобы она негативно действует на женщин и может даже привести к бесплодию. Если задуматься, то береза во дворе не так уж и нужна: она забирает всю воду из почвы, поэтому рядом с ней другие растения не растут. Но вот возле береза, растущая за забором, наоборот - оберегает дом от злых глаз и разной нечисти. Поэтому ее можно посадить возле калитки.

Тополь

Тополь считают энерговампиром, который поглощает энергию жильцов дома. Но сажать его во дворе не стоит по другой причине. Ствол у тополя - полый и хрупкий, поэтому сильный порыв ветра может его легко переломить. Это чревато последствиями для сада и для дома. А еще у тополя мощная корневая система, которая может разрушать фундамент дома. Не стоит забывать и об аллергии на тополиный пух.

Дуб

Дуб считают символом долголетия, но держать такой символ лучше подальше от дома. Говорят, что это дерево высасывает из жильцов дома силы, стоит кому-то заболеть. Если же речь идет о главе семьи, то дуб и вовсе постарается от него избавиться. Если взять практическую сторону - то какой толк от дуба в саду, особенно, если сад маленький? Более того, слишком мощные корни этого дерева могут пошатнуть фундамент дома.

Верба и осина

Считается, что вербы и осины подобно тополю питаются живой энергетикой и способны "выжить" из дома людей. По поверьям, тем, кто посадит возле дома вербу, грозит беда в тот же год. Но каких-то объективных причин недолюбливать вербу и осину нет. Поэтому садить их или нет - решать вам.

Возле дома и на участке однозначно нужно сажать плодово-ягодные деревья - яблоню, грушу, шиповник, рябину, вишню. Они не только дадут урожай, но и обладают хорошей энергетикой и, согласно приметам, приносят мир в семью.

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