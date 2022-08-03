УНИАН назвал шесть сезонных грибов августа, которые легко найти в лесу.

Август - довольно грибной месяц, который приносит много съедобных лесных даров. В Украине месяц начался с дождей, а это значит, что в лесах появится много молодых грибов. Ранее УНИАН рассказывал, когда собирают грибы в Украине и что растет в наших лесах. Разберемся подробнее, на что можно "охотиться" в августе.

Подберезовики

Из названия этих грибов понятно, что подберезовики нужно искать в березовых рощах. Растут они в течение всего августа в больших количествах. Внешне они похожи на белые грибы. Распознать подберезовик можно по бурой шляпке и белой ножке с черными точками. Отличить от ядовитых грибов можно, отломав часть шляпки - мякоть внутри должна быть белой, а не желтой или розовой.

Подосиновики

Подосиновики - очень вкусные и желанные для любого грибника грибы. Их можно собирать неопытным в грибном деле людям, ведь узнать их очень легко и они не имеют ядовитых "двойников". Подосиновик имеет яркую красно-коричневую шляпку и толстую ножку с коричневыми вкраплениями. На разрезе гриб быстро синеет. Растет с середины лета по октябрь в лиственных и смешанных лесах.

Белые грибы

Самый желанный трофей для любого грибника - белый гриб, известный своими высочайшими вкусовыми качествами. Этот гриб обильно растет в августе почти повсеместно, но в хвойном лесу шанс увидеть его выше. Этот гриб имеет плотную ножку и коричневую шляпку, а мякоть на срезе белая. Его отличительная черта - приятный грибной запах.

Маслята

Маслята собирают в хвойных лесах. Начинают расти они в июле, но пик урожайности выпадает на середину августа. Маслята имеют светло-желтую тонкую ножку и липкую шляпку. У настоящего масленка мякоть на изломе не должна менять цвет.

Сыроежки

Сыроежка растет в любых лесах и на опушках, но чаще всего её можно найти возле лесных троп и под молодыми березами. Сыроежки имеют длинную бледную ножку и тонкую шляпку с углублением внутри. Цвет шляпки может быть красным, реже желтым и зеленым. Кожица легко снимается со шляпки ножом.

Лисички

Лисички очень приятные на вкус, особенно в маринованном виде. Этот гриб имеет яркую внешность и найти его в лесу легко, но у него есть несъедобный "двойник". Съедобная лисичка полностью желтого цвета, с плотной ножкой. А несъедобные ложные лисички имеют красноватый оттенок и пустую ножку.

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