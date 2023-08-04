Признаки старения ухудшают настроение женщин, поэтому с ними нужно бороться.

Что такое возраст для современной женщины? Конечно, только цифры в паспорте. И в 30, и в 40, и в 50, и даже в 60 мы можем выглядеть так, будто нам все еще 20. На самом деле это можно очень легко сделать, если знать как.

УНИАН рассказывает, как выглядеть моложе своих лет.

Как выглядеть моложе в 40 лет - избавляемся от морщин

Можно ли в 45 выглядеть на 30? Конечно, если вы избавитесь от первых признаков старения - морщинистых рук и шеи. Домашний уход вам вряд ли поможет, поэтому даже не стоит тратить на него время и деньги. Обратитесь за помощью к специалистам, которые подберут для вас специальный курс процедур. А домашний уход только будет держать вашу кожу, так сказать, в ремиссии.

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Также стоит обратить внимание на зону декольте. Она выдает реальный возраст женщины. Однако за ней нужен более тщательный и бережный уход, ведь в этой зоне очень нежная кожа.

Если же вы хотите дома поддерживать результат, то можете обрести специальный массажер. Он будет разгонять кровь и делать кожу более упругой.

Кроме того, если вы не знаете, что можно сделать с лицом, чтобы выглядеть моложе, то просто следуйте этим советам:

подберите нежное очищающее средство для лица;

увлажняйте его после умывания;

ежедневно наносите солнцезащитный крем;

удаляйте волоски над верхней губой и на щеках;

делайте домашний щадящий пилинг;

наносите легкий макияж.

Учитывайте, что подбирать средства стоит исходя из типа вашей кожи. Если не можете сделать это самостоятельно, обратитесь к косметологу или дерматологу.

Как выглядеть моложе с помощью макияжа - простой совет

Каждая из нас скрывает недостатки кожи под толстым слоем тонального крема. Но не все знают, насколько он вреден. В первую очередь он забивает поры, в результате чего ваша кожа просто не дышит. Во-вторых, толстый слой крема выглядит, как маска, и скатывается, что приводит к ужасному эффекту.

Поэтому первый и главный совет - наносите пудру с легкой текстурой вместо тонального крема. Добавьте немного хайлайтера для блеска кожи. Нанесите на реснички тушь и накрасьте губы помадой светлого оттенка. Теперь вы знаете, какое лицо выглядит моложе.

Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе - топ лучших вещей

С первыми признаками старения, и как от них избавиться, мы разобрались. Теперь поговорим об одежде, которая имеет не менее весомое влияние.

Вам раз и навсегда стоит забыть об объемных вещах, так как они женщинам после 50 только придают еще больше возраста. Лучше подбирать монолуки с интересными деталями.

Например, обратите внимание на брючные костюмы со штанами-палаццо. Дополните образ ярким шелковым платком, повязанным на шее, или стильной шляпой. В таком аутфите вас будет невозможно отличить от француженки.

Не менее привлекательно будет смотреться платье прямого кроя длины миди. Маленький каблучок добавит вашему образу элегантности и женственности, а ваши ножки станут визуально стройнее.

Спортивный костюм - еще один вариант, как с помощью одежды выглядеть моложе. Он не должен быть слишком приталенным и слишком свободным. Выбирайте умеренный крой, который скроет недостатки фигуры, если они у вас есть. То есть вам должно быть комфортно в нем.

Не менее важное правило для женщин, которые не знают, как выглядеть моложе в 50 лет - выбирайте одежду светлых оттенков. Забудьте о красных, желтых, зеленых, бордовых цветах. Отдавайте предпочтение более пастельным оттенкам.

Эти простые советы позволят вам раз и навсегда забыть о цифрах в паспорте и наслаждать молодым внешним видом. А окружающие будут с восторгом за вами наблюдать.

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