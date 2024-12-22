Рождество и Новый год не могут обойтись без елки. Некоторые ставят живую ель (или сосну), но все больше людей беспокоятся о сохранении природы и отдают предпочтение искусственному дереву. При покупке такого следует помнить несколько простых правил. Делимся советами, как выбрать елку на Новый год - качественную и безопасную.
Как выбрать искусственную елку на Новый год
Перед покупкой прежде всего нужно определиться с местом, где будет стоять ель, и ее размером: если комната небольшая, то лучше взять маленькое дерево. Не забывайте, что его нужно будет также где-то хранить в течение года, и об этом также нужно позаботиться.
Давайте теперь разберемся, как выбрать качественную искусственную елку и на что смотреть при покупке.
- Качество хвои и веток
Для изготовления искусственных деревьев используют поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен и монофиламентную нить - из этих материалов делают хвою.
Монофиламентная нить - достаточно качественный материал, его в основном используют для искусственных сосен. Ели из ПВХ - менее качественные, но более дешевые, а из полипропилена выглядят как настоящие и дольше служат, хотя и стоят намного дороже.
При покупке следует проверить хвоинки - они не должны осыпаться. Если это происходит, значит, продукция некачественная и даже может быть опасна. Ветки ели должны надежно крепиться к стволу, но оставаться гибкими и подвижными, никакой торчащей проволоки быть не должно.
- Подставка и каркас
Каркас у ели может быть металлическим или пластиковым. Метал считается более прочным, пластиковый - более легкий и дешевый. Каркас из любого материала должен надежно крепиться на подставку.
Также у искусственных елей бывает разное крепление: есть с помощью крючков, на шарнирном механизме и литые деревья.
Елку, на которой ветки крепятся с помощью крючков - каждая отдельно - нужно дольше собирать, но ее удобно хранить. Шарнирный механизм позволяет складывать и раскладывать дерево по принципу зонтика. Литая, то есть, неразборная ель - считается самой долговечной, но она занимает много места и ее неудобно перевозить.
- Сертификат качества
Если говорить о том, как выбрать безопасную искусственную елку, то здесь нужно убедиться в том, что она не токсична - это главная опасность, которую таят в себе такие изделия.
Принюхайтесь к елке - она не должна пахнуть. Если есть резкий запах, то, скорее всего, для изготовления были использованы дешевые материалы и есть вероятность, что они токсичные.
На продукцию должны быть документы, которые подтверждают ее безопасность - это сертификат качества (соответствия и пожарной безопасности). В таком сертификате должно быть указано, что ствол и иголки огнеупорные и гипоаллергенные.
Это три основных момента, как выбрать хорошую искусственную елку. Кроме этого, на изделие должна быть гарантия. Цвет и пушистость ветвей новогодней красавицы остаются на ваше усмотрение: тон подбирайте под интерьер, а более пушистую ель, если на ней будет мало игрушек.
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