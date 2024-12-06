Процесс украшения елки - любимое занятие и взрослых, и детей.

Новый год 2025 пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, а значит, украшать праздничное дерево необходимо правильно. Существуют определенные запреты и правила. О том, когда наряжать елку 2024 и как это делать, в комментарии УНИАН рассказала финалистка 5 сезона Битвы экстрасенсов, самая могущественная потомственная ведьма Украины - Ярослава Солодеева (Федорова).

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В каких цветах наряжать елку в 2024 году

Прежде чем рассказать, каким цветом нельзя украшать елку в 2025 году, ведьма напоминает, что, в общем, елка не имеет отношения к древним украинским традициям:

В 17 веке русский царь Петр I позаимствовал традицию украшать это дерево у немцев. Впоследствии западная традиция прижилась и на украинской земле (часть нынешней территории Украины находилась под контролем русских).

По китайской традиции, 2025-й будет годом Зеленой Деревянной Змеи, и именно учитывая символ года следует подбирать украшения на елку. Лучше всего выбирать игрушки из дерева.

Если вы не знаете, в какой цвет украшать елку 2025 года, то отдайте предпочтение четырем оттенкам:

Золотистому.

Зеленому.

Синему.

Фиолетовому.

Каким цветом украсить елку 2025 года нужно особенно тщательно - это игрушками и аксессуарами именно зеленого цвета. Федорова считает, что можно даже самим сделать игрушки, просто завернув орехи в золотистую фольгу.

Ведьма советует - лучше всего, чтобы на елке были украшения в форме змеи. Прекрасно, если будет дождик золотистого, зеленого, синего, фиолетового цветов. Еще уместными будут украшения-леденцы, а также шары разрешенных цветов. Украшения шарообразной формы символизируют яйцо. Один из символов будущего года - змея, а эти пресмыкающиеся, во-первых, размножаются яйцами, а во-вторых, некоторые виды змей любят есть яйца. Кроме того, елку можно украсить настоящими долларами или сувенирными купюрами, яблоками или мандаринами.

Какими игрушками украшать елку в 2025 году нельзя

Кроме разрешенных оттенков, есть и запрещенные - Федорова считает, что серебристый цвет ассоциируется с водой, и, если добавить много украшений такого оттенка на елку, появится избыток энергии воды, и вода зальет дерево, и в следующем году у человека будет не очень все в порядке. Еще не стоит использовать для украшения елки цвет огня - красный, поскольку огонь сжигает дерево. Символ следующего года негативно воспринимает эту стихию.

Финалистка Битвы экстрасенсов напоминает, как украсить елку будет плохой идеей. Не рекомендуется в этом году использовать:

Огоньки.

Ежиков.

Не следует украшать праздничное дерево игрушками в форме ежиков, поскольку эти животные "не дружат" со змеями, могут их ловить и съедать. Если во время украшения елки использовать нежелательные цвета или формы украшений, то это не повлечет какие-то беды, просто в течение года будет труднее достигать своих целей.

Когда наряжать елку в 2024 году

Кроме советов о том, как красиво украсить елку, есть еще и рекомендации по дате. Федорова напоминает, что традиционно елку ставят и украшают на День Святого Николая 2024. То есть по новому календарю праздничное дерево уже должно быть украшено 6 декабря. Разобрать елку надо до Крещения (в 2025 году будет отмечаться 6 января).

Если человек не успевает украсить елку до 6 декабря, то желательно это сделать до Рождества (отмечается 25 декабря).

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