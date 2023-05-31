Подобрать босоножки не так уж и сложно. Достаточно знать несколько правил.

Босоножки - это, пожалуй, самая практичная обувь на лето. В них есть несколько главных преимуществ: во-первых, они позволяют ножкам "дышать", а, во-вторых, делают образ более женственным.

УНИАН рассказывает, как выбрать босоножки на лето, чтобы вы были неотразимой весь сезон и не натворили беды своим ножкам.

Как должны сидеть на ноге босоножки - главные рекомендации

В первую очередь вам стоит привести свои стопы в порядок - сделайте красивый педикюр, избавьтесь от мозолей и натоптышей, если они есть. И только потом выбирайте открытую обувь.

Видео дня

Материал

При выборе обуви обращайте внимание на материал. Летом лучше отдавать предпочтение коже. Это очень важный момент, потому что именно с таким материалом ваша обувь будет дольше "жить", а также не будет проблем с ногами.

Заменитель кожи будет парить и вызывать неприятный запах, а силикон или резина в летнее время будут натирать ножки, что чревато болезненными мозолями и ранами.

Размер обуви

Если вы планируете купить босоножки онлайн и не знаете, нужно ли брать босоножки на размер больше, изучите изначально таблицу размеров. Некоторая обувь может маломерить или наоборот. Однако учитывайте и тот, факт, что обувь должна быть чуть больше, чем ваша стопа. В таком случае пальцы не будут вылазить за носок, а пятка не будет свисать с задника. Важно: центр пятки должен быть по центру каблука босоножек.

Время выбора обуви

Лучше всего выбирать босоножки именно во второй половине дня, так как вы успеете расходиться, и тогда более точно сможете подобрать модель и размер, который подходит именно вам.

Фиксация

Если вы выбираете обувь с ремешками, то они не должны впиваться в кожу, тем самым травмируя ее. Они должны свободно сидеть на стопе и щиколотке, при этом фиксировать вашу ножку, чтобы она не скользила по подошве.

Невысокий подъем

При выборе босоножек обращайте внимание и на подъем. Если он будет очень высоким, то вам будет неудобно в них постоянно ходить, да и ноги будут быстро уставать. А если вам нужна повседневная обувь, то, конечно, лучше отдать предпочтение низкому ходу.

Отказ от плоской подошвы

Такая подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли. В результате у вас может появиться плоскостопие или артроз суставов стопы. Чтобы избежать этих проблем, стоит отказаться от моделей с плоской подошвой.

Как понять, что босоножки не подходят - важное правило

Если во время примерки вы понимаете, что вам максимально дискомфортно в обуви, то лучше не покупать ее. Но, если уж так сложилось, что изначально вам все подошло, но во время пешей прогулки вы быстро начинаете ощущать усталость ног - значит, дальше будет только хуже.

Босоножки женские - две топовые модели

В этом сезоне на пике популярности будут босоножки на каблуке и босоножки на платформе. На самом деле, это абсолютно разные модели, которые сочетаются с разными стилями одежды.

Например, босоножки на каблуке можно носить под романтические платья, офисные костюмы, под джинсы.

А вот обувь на платформе больше подходит под casual или спортшик. Но и одна, и другая модели должны у вас быть, чтобы вы с их помощью могли создать больше ярких образов.

Соблюдая эти рекомендации, вы не только сделаете свой образ неповторимым, но и подарите ножкам ощущение свободы и легкости.

Вас также могут заинтересовать новости: