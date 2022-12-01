УНИАН собрал три вкусных рецепта, которые можно приготовить из вчерашней рисовой каши.

Рисовая каша очень вкусная и ароматная в свежеприготовленном виде, но уже на следующий день слипается в однородную неаппетитную массу. Кулинарные умельцы придумали несколько способов "оживить" вчерашний рис. Называем три вкусных рецепта из остатков рисовой каши, чтобы не выбрасывать крупу.

Оладьи из рисовой каши

Густая молочная рисовая каша - 500 г.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 150 г.

Яблоко - 1 маленькое или половинка крупного.

Ванильный сахар - 10 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Соль, сахар, специи по вкусу.

В холодную кашу вбить яйцо и размешать. Яблоко очистить от кожуры и семян, натереть на мелкой терке и добавить в кашу. Всыпать в рисовую кашу также муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Если каша несладкая - добавить 2 столовые ложки сахара.

На сковороде разогреть подсолнечное масло. Из теста сформировать оладьи руками или выложить на сковороду ложкой. Жарить с одной стороны на сильном огне 3-4 минуты, затем перевернуть оладьи и убавить огонь. Готовить ещё 2 минуты. Подавать со сметаной или с вареньем.

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Запеканка из рисовой каши

Рисовая каша - 200 г.

Молоко - 50 г.

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 50 г.

Сахар - 2 стол.л.

Ванильный сахар - 10 г.

Соль - 0.5 чайн.л.

Молотая корица по вкусу.

Яблоки, изюм, ягоды - по желанию.

Рисовую кашу слегка подогреть и влить в неё молоко. Если каша молочная, то молоко добавлять не нужно. Добавить сахар, если каша несладкая. Вмешать в теплую кашу сливочное масло и два яйца. Добавить корицу и ванильный сахар. По желанию можно вмешать в кашу любые ягоды, кусочки яблок или изюм.

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Посыпать стенки и дно манкой. Выложить рисовую кашу в форму и равномерно распределить. Поставить в разогретую до 180º духовку и запекать 25 минут.

Котлеты из рисовой каши

Вареный рис - 400 г.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Мука - 4 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Панировочные сухари - 3 ст.л.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на горячей сковороде с ложкой масла. Вмешать лук в холодную рисовую кашу. Измельчить зубчик чеснока и добавить в рис. Вбить яйца, добавить муку, соль и специи. Перемешать массу до однородности.

Мокрыми руками сформировать рисовые котлеты и запанировать в панировочных сухарях или в манной крупе. Обжарить котлеты на горячей сковороде с маслом по 3 минуты с каждой стороны.

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