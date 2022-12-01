Рисовая каша очень вкусная и ароматная в свежеприготовленном виде, но уже на следующий день слипается в однородную неаппетитную массу. Кулинарные умельцы придумали несколько способов "оживить" вчерашний рис. Называем три вкусных рецепта из остатков рисовой каши, чтобы не выбрасывать крупу.
Оладьи из рисовой каши
- Густая молочная рисовая каша - 500 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 150 г.
- Яблоко - 1 маленькое или половинка крупного.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Соль, сахар, специи по вкусу.
В холодную кашу вбить яйцо и размешать. Яблоко очистить от кожуры и семян, натереть на мелкой терке и добавить в кашу. Всыпать в рисовую кашу также муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Если каша несладкая - добавить 2 столовые ложки сахара.
На сковороде разогреть подсолнечное масло. Из теста сформировать оладьи руками или выложить на сковороду ложкой. Жарить с одной стороны на сильном огне 3-4 минуты, затем перевернуть оладьи и убавить огонь. Готовить ещё 2 минуты. Подавать со сметаной или с вареньем.
Запеканка из рисовой каши
- Рисовая каша - 200 г.
- Молоко - 50 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 50 г.
- Сахар - 2 стол.л.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Соль - 0.5 чайн.л.
- Молотая корица по вкусу.
- Яблоки, изюм, ягоды - по желанию.
Рисовую кашу слегка подогреть и влить в неё молоко. Если каша молочная, то молоко добавлять не нужно. Добавить сахар, если каша несладкая. Вмешать в теплую кашу сливочное масло и два яйца. Добавить корицу и ванильный сахар. По желанию можно вмешать в кашу любые ягоды, кусочки яблок или изюм.
Форму для запекания смазать сливочным маслом. Посыпать стенки и дно манкой. Выложить рисовую кашу в форму и равномерно распределить. Поставить в разогретую до 180º духовку и запекать 25 минут.
Котлеты из рисовой каши
- Вареный рис - 400 г.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Мука - 4 ст.л.
- Яйца - 2 шт.
- Панировочные сухари - 3 ст.л.
- Подсолнечное масло - 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на горячей сковороде с ложкой масла. Вмешать лук в холодную рисовую кашу. Измельчить зубчик чеснока и добавить в рис. Вбить яйца, добавить муку, соль и специи. Перемешать массу до однородности.
Мокрыми руками сформировать рисовые котлеты и запанировать в панировочных сухарях или в манной крупе. Обжарить котлеты на горячей сковороде с маслом по 3 минуты с каждой стороны.