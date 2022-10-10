В этом помогут средства, которые найдутся в каждом доме.

Желтые пятна от пота портят не только вид одежды, но и настроение. Однако не всегда испорченную одежду стоит отправлять в мусорник - есть несколько способов вернуть ей первоначальный вид.

В этой статье УНИАН расскажет, как удалить желтые пятна от пота на белой одежде.

Желтые пятна от пота: причины

Разводы под мышками появляются из-за того, что в ткань впитывается мочевина, входящая в химический состав пота.

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Как предотвратить желтые пятна от пота

В жаркое время стоит чаще менять и стирать футболки, чтобы сократить время контакта ткани и пота. Таким образом вещь будет проще отстирать.

Также в некоторых магазинах продаются специальные вкладыши для подмышек - они защитят одежду не только от загрязнений, но и от "мокрых кругов".

Как вывести желтые пятна от пота лимонной кислотой

Чайную ложку лимонной кислоты необходимо растворить в стакане с водой, после чего получившимся раствором смочить пятно и оставить примерно на час. Если лимонной кислоты нет, то можно нанести на загрязнение лимонный сок на 15-20 минут.

Как вывести пятна от пота перекисью водорода

Можно вылить небольшое количество перекиси на пятно и оставить на несколько часов. Если это не поможет, то к ней можно добавить две столовые ложки соды и одну ложку средства для мытья посуды.

Как вывести желтые пятна на белой одежде содой

Необходимо смешать соду и моющее, нанести получившееся на пятно и полить сверху перекисью. Уже через несколько часов от пятна не должно остаться и следа. После этого одежду нужно хорошо прополоскать и постирать.

Важно знать, что желтые пятна не всегда появляются из-за пота. Вещь может испортиться из-за использования неправильного порошка или выбора неудачного режима для стирки. Советуем обращать внимание на вшивные бирки на одежде, где указано, как за ней правильно ухаживать.

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