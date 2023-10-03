Что делать, если остался клей от наклейки - рассказываем, как его аккуратно убрать, чтобы не испортить покрытие.

Практически каждый сталкивался с ситуацией и думал, чем отмыть клей от этикетки с пластика, бутылки, дерева, бумаги или ткани. На самом деле в этом нет ничего сложного - главное, не действовать сгоряча и использовать правильные методы. Мы подскажем, чем помочь в каждом конкретном случае.

Чем отмыть клей от этикетки на бутылке

Этикетки на стеклянных бутылках держатся порой очень прочно и, даже отодрав их, остается клей. Не пытайтесь его соскоблить - есть более эффективный способ, причем не один.

Итак, чем убрать клей от наклейки со стекла:

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обычная или хозяйственная сода (кальцинированная) - нужно растворить ее в воде (из расчета 100 г/1 л), погрузить туда стеклянную посуду и выждать полчаса, спустя это время и остатки этикетки, и клей отойдут;

хозяйственное мыло 72% - натереть полкуска, растворить в горячей воде, замочить бутылку или другой стеклянный предмет на 1 час, спустя это время удалить клей щеткой;

ацетон - смочить ватный диск или тряпочку, приложить к месту с клеем (как компресс) и оставить на 10-15 минут, после удалить клей и помыть стекло;

спирт - такая же история, как и с ацетоном, но подержать "компресс" нужно примерно 30 минут, а после очистить клей;

растворитель - подойдет бензин, керосин, скипидар, уайт-спирит, ими смачивают ватный диск и оттирают им клей, или оставляют на 10-15 минут, а затем чистят сухой бумажной салфеткой;

растительное масло - одно из самых доступных и эффективных средств, достаточно смочить маслом место с клеем и оставить на 15 минут, удалить и помыть жидкостью для посуды.

Зеркальную поверхность также можно очистить с помощью растительного масла, спирта, бензина, растворителя, но с зеркалами нужно быть еще аккуратнее, чтобы не поцарапать и не разбить.

Не стоит удалять клей со стекла острым предметом или абразивными губками, та как они могут повредить поверхность.

Чем убрать клей от наклейки с пластика

С пластиком нужно быть более осторожным, чем со стеклом - не все из вышеперечисленных средств подходят для удаления клея, некоторые могут быть агрессивны и испортить покрытие. Давайте разберемся, чем и как убрать клей от наклейки с ноутбука, другой бытовой техники или, к примеру, с пластикового окна.

Подойдет:

мыльный раствор, растительное масло;

обычный фен - следует очень аккуратно, на расстоянии не менее 20 см, растопить клей, а затем удалить его, проверяйте температуру пластика, чтобы не повредить компоненты внутри ноутбука;

спирт или водка - безопасны для многих поверхностей, в том числе и для пластика; нужно смочить ватный диск и протереть им место с клеем, если не поддается, то можно использовать банковскую карту или пластиковое лезвие, но очень осторожно.

Можно оттереть клейкую основу ластиком. Но вот уксус, ацетон и другие растворители использовать не следует - они могут повредить пластик. Это же касается и металлических поверхностей, особенно если они с цветным напылением.

Способ с мыльным раствором, спиртом, растительным маслом подойдет также и для силиконовых поверхностей - например, если вы не знаете, как убрать клей от наклейки с чехла телефона.

Как убрать клей от наклейки с дерева

Можно использовать несколько способов, в зависимости от того, есть ли на дереве покрытие в виде лака или полировки, или нет.

Итак, что подойдет:

ластик - убирает клей с любой деревянной мебели, но нужно будет немного постараться;

растительное масло - если поверхность полированная, намочите маслом мягкую ткань и приложите к пятну на 10 минут, после клей легко удалится;

спирт, бензин, ацетон - их не боится необработанное дерево, то есть, без покрытия;

скотч - приклейте его на клей и резко снимите, повторите несколько раз, если нужно.

Если после снятия этикетки осталось темное пятно на дереве, его можно легко убрать спреем для мытья окон или антистатиком - достаточно его распылить и снять остатки клея мягкой салфеткой.

Чем убрать клей от наклейки с одежды

Как и в случае с деревянной поверхностью, способ зависит от ткани:

хозяйственное мыло с горячей водой - подойдет, если вещи можно стирать при высокой температуре, их нужно сначала застирать мылом, а затем постирать обычным способом;

скотч - поможет удалить остатки клея на плотной ткани;

спирт или водка - нужно пропитать ими участок ткани, подождать около 5-10 минут, простирать средством для посуды и ополоснуть теплой водой.

Можно также воспользоваться специальным средством из магазина - спреем для воротника и манжет. Его наносят на пятно, а затем стирают. Прекрасно это средство тем, что его можно без опаски использовать для цветных тканей.

Как убрать клей от наклейки с книги

Чаще всего стикеры с бумаги или картона достаточно поддеть и снять, а клей, что остался - убрать бумажной салфеткой. Если этот способ не работает, попробуйте нагреть место с клеем феном: клей размягчится и его можно будет аккуратно убрать. Растительное масло, ацетон, растворители, скотч - все это не подойдет, так как повредит бумагу.

И еще один совет напоследок: удаляйте клейкий след от этикетки сразу же. Если его оставить на потом, он соберет пыль и грязь, которые затвердеют и потом их оттереть будет намного сложнее.

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