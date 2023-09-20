Чистота и блеск раковины из нержавейки могут поддерживаться с минимальными усилиями при правильном уходе.

Раковины из нержавеющей стали прекрасно подходят для кухни и даже современной ванной комнаты, но с течением времени они могут приобрести темные пятна и известковый налет. В этой статье мы расскажем вам, чем мыть раковину из нержавейки, чтобы она всегда сияла чистотой.

Как очистить раковину из нержавейки от темных пятен - совет

Темные пятна на раковине - самые стойкие. Удалить их порой бывает очень трудно, однако это все же возможно. Насыпьте на пятно какое-то легкое абразивное средство: соду, тальк, мел, специальную полироль для нержавейки или даже крахмал. Затем потрите пятно слегка влажной губкой и смойте. При необходимости процесс повторите.

Важно. Не используйте жесткие щетки или металлические скребки - они оставят царапины на вашей раковине.

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Как удалить известковый налет с раковины из нержавейки - лучшие средства

Справиться с известковым налетом иногда тоже бывает очень трудно. Если загрязнения сильные, то без магазинного средства не обойтись. Обычно они работают по одному и тому же принципу: налить или распылить из пульверизатора на загрязнение и подождать несколько минут. Затем протереть губкой и повторить процедуру, если необходимо.

Есть еще одно очень хорошее средство, чем чистить раковину из нержавейки. Если дома не оказалось магазинной химии или вы не хотите ее использовать, то пригодится уксус. Да, обычный столовый уксус, которым заправляют салаты и добавляют в маринады. Применять его нужно так же, как и химию из магазина: нанесли, подождали, протерли. Поверьте, с известковым налетом он справляется отлично.

Совет. Уксусом также хорошо протирать аэраторы в кранах.

Каким средством мыть раковину из нержавейки каждый день

Итак, с налетом и пятнами справились, однако мыть раковину необходимо каждый день. Используйте для этого раствор обыкновенного мыла. Оно отлично поможет поддерживать чистоту и избавит раковину от жирного налета. Для ежедневной очистки также подойдет и средство для мытья посуды.

Совет. Некоторые задаются вопросом, чем натереть раковину из нержавейки, чтобы она блестела. Лучше всего хорошенько ее вымыть, отполировать и просто вытереть насухо.

Важно. Не оставляйте в раковине влажные тряпки и губки - от этого на вашей раковине могут появляться пятна и ржавчина.

Подсказываем, чем мыть раковину из нержавейки ежедневно - используйте мягкую ткань или губку, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Это поможет убрать повседневные загрязнения и следы воды.

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Теперь вы знаете, что лучшее средство для чистки мойки из нержавеющей стали то, которое подходит именно под вашу проблему. От известкового налета спасет уксус или магазинное средство, а лучший помощник от жира - простое мыло.

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