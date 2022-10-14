Существует четкий порядок действий, как избавиться от этого опасного вредителя простыми методами, не используя химию.

Наверняка у каждой хозяйки есть запас круп, муки и чая. Именно в них больше всего любит заводиться пищевая моль. Избавиться от этого паразита довольно сложно, но возможно. УНИАН расскажет, как избавиться от моли в домашних условиях раз и навсегда.

Для начала давайте разберемся, почему заводится моль в крупе.

Чаще всего мы приносим ее из магазина в пакетах с крупой, макаронами, чаем или печеньем. Там, в свою очередь, моль заводится из-за несоблюдения производителем условий обработки и хранения продуктов. Пищевая моль также может проникнуть в квартиру через вентиляционное отверстие, открытые окна и дверь.

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Пищевая моль - чем опасна?

Помимо того, что пищевая моль уничтожает продукты, она может спровоцировать ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания.

Как избавиться от моли в крупах

Пересыпьте крупы из пакетов в банки из стекла или пластика с герметично закрывающимися крышками.

Помойте кухонные шкафы водой с мылом, а пазы необходимо смазать уксусным раствором.

Продукты, в которых завелась пищевая моль, лучше выбросить. Но если крупа или мука не сильно подпорчены, то можно прогреть их в микроволновке на макимальной мощности или отправить в морозилку на три дня.

Что положить в крупу от моли

Для профилактики пищевой моли рекомендуют добавлять в емкости с крупой и мукой некоторые ароматные продукты, которых она боится.

Зубчики чеснока.

Черный перец горошком.

Лавровый лист.

Душица.

Гвоздика.

Перечная мята.

Корки апельсинов и лимонов.

Лаванда.

Эти специи и пряности можно класть непосредственно в крупу или хранить рядом на полках в мешочках.

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