Наверняка у каждой хозяйки есть запас круп, муки и чая. Именно в них больше всего любит заводиться пищевая моль. Избавиться от этого паразита довольно сложно, но возможно. УНИАН расскажет, как избавиться от моли в домашних условиях раз и навсегда.
Для начала давайте разберемся, почему заводится моль в крупе.
Чаще всего мы приносим ее из магазина в пакетах с крупой, макаронами, чаем или печеньем. Там, в свою очередь, моль заводится из-за несоблюдения производителем условий обработки и хранения продуктов. Пищевая моль также может проникнуть в квартиру через вентиляционное отверстие, открытые окна и дверь.
Пищевая моль - чем опасна?
Помимо того, что пищевая моль уничтожает продукты, она может спровоцировать ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания.
Как избавиться от моли в крупах
Пересыпьте крупы из пакетов в банки из стекла или пластика с герметично закрывающимися крышками.
Помойте кухонные шкафы водой с мылом, а пазы необходимо смазать уксусным раствором.
Продукты, в которых завелась пищевая моль, лучше выбросить. Но если крупа или мука не сильно подпорчены, то можно прогреть их в микроволновке на макимальной мощности или отправить в морозилку на три дня.
Что положить в крупу от моли
Для профилактики пищевой моли рекомендуют добавлять в емкости с крупой и мукой некоторые ароматные продукты, которых она боится.
- Зубчики чеснока.
- Черный перец горошком.
- Лавровый лист.
- Душица.
- Гвоздика.
- Перечная мята.
- Корки апельсинов и лимонов.
- Лаванда.
Эти специи и пряности можно класть непосредственно в крупу или хранить рядом на полках в мешочках.