Как растянуть обувь в домашних условиях в длину или ширину - узнайте в материале УНИАН.

Ситуация, с которой сталкивался хоть раз в жизни каждый человек - это когда в магазине обувь "села" идеально, а при носке начинает натирать. Если вы заказываете обувь в интернете, а померить ее нет возможности, то вполне вероятно, что тоже столкнетесь с такой проблемой. УНИАН расскажет, что делать, если обувь жмет и натирает, и как ее растянуть.

Ранее мы говорили о том, как сушить обувь правильно.

Как растянуть обувь из замши или кожи

Замша и кожа - эластичные материалы, которые легко поддаются воздействию тепла. Именно поэтому их легко можно растянуть в домашних условиях. Вариантов несколько:

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поставить обувь в ванну или раковину, обдать кипятком, сразу же слить жидкость, надеть на ноги поверх носков и разнашивать дома;

налить в обувь кипяток, но предварительно положить в каждый ботинок по пакету;

наполнить два пакета водой на 1\4, завязать и положить в ботинки, поставить их в морозилку, а когда замерзнут - достать их и вынуть пакеты;

смочить внутреннюю поверхность ботинок спиртом или водкой, надеть ботинки и носить несколько часов.

Эти же методы подходят и для зимней обуви, у которой подкладка из меха, но в этом случае вам нужно будет тщательно сушить пару, чтобы не спровоцировать появление плесени или грибка.

Как растянуть обувь в длину из кожзама - советы

Кожзаменитель - не совсем удачный материал, так как он плохо тянется и быстро трескается. Если начинать его деформировать, то он может и вовсе потерять форму. Обувь из кожзама нужно тянуть очень осторожно:

смазать внутреннюю поверхность обуви жирным кремом или вазелином, подождать 2-3 часа, затем надеть ботинки и разнашивать 20-40 минут;

плотно набить обувь мокрыми газетами и оставить их сушиться при комнатной температуре;

положить в обувь пакеты, внутрь насыпать любую крупу, а сверху залить водой - обувь растянется за 8-10 часов.

Ни в коем случае нельзя ускорять процесс сушки ботинок феном или, поставив их на батарею, ведь излишнее тепло может деформировать пару или испортить материал.

Как растянуть обувь в ширину, если она лаковая

Лаковое покрытие очень восприимчиво к трещинам - верхнее покрытие может не только деформироваться, но и покрыться сколами, а также потерять блеск. Безопасно растянуть лаковую обувь можно, если внутри нее находится подкладка из натуральной или искусственной кожи.

Первый вариант - смешать спирт и воду в пропорции 2:1, полученным раствором смочить носки. Надеть их на ноги, а поверх - обувь, которая вам жмет. Ходите в ней час или два до полного высыхания носков.

Второй вариант - обработать кремом или вазелином внутреннюю поверхность обуви, особое внимание уделяя носку и пятке. Затем в обувь желательно вставить колодки или, если их нет, надеть плотные носки и разнашивать пару 1-2 часа.

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